Ladenburg/Eberbach. Timo Bracht hat an seinem 42. Geburtstag Rang zwei belegt beim RömerMan in Ladenburg, dem dritten Wettbewerb des BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar 2017. Gewonnen haben Florian Angert und Lena Berlinger. Angert und Berlinger sind auch in der Serienwertung sehr aussichtsreich platziert, benötigen aber noch gute Ergebnisse aus den nächsten Rennen in Heidelberg und Viernheim.

Bei sehr guten, zum Schluss etwas warmen äußeren Bedingungen stellte der RömerMan in Ladenburg auch 2017 hohe Anforderungen an die Teilnehmer auf der olympischen Distanz. Ein Highlight war wieder die bekannt schwere Radstrecke mit bis zu 16 Prozent Steigung auf den Weißen Stein. Nach dem Wechsel zum Laufen unterstützten die Zuschauer im voll besetzten Römerstadion die Athleten bei der abschließenden Disziplin.