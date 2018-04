Eberbach. (ewa) Zwei Tage lang flog ein Hubschrauber von morgens bis abends über den Wäldern zwischen Rockenau und Zwingenberg und verstreute ein Kalkgemisch. Mit der Waldkalkung will das Forstamt in Schwarzach der Übersäuerung des Bodens entgegen wirken, erläutert der Leiter des Forstreviers Stolzeneck, Bernhard Knörzer. Dadurch könnten die Bäume den Boden besser durchwurzeln und einen größeren Speicherraum für Wasser entwickeln. Das werde angesichts des immer wärmer werdenden Klimas von immer größer werdender Bedeutung, so der Forstmann.

Insgesamt werden in dieser Woche 500 Hektar Waldboden gekalkt, davon 100 Hektar schwer zugängliche Hangfläche per Hubschrauber. Auf ebenen Flächen, beispielsweise um Schwanheim, besorgt das ein Unimog durch Verblasen. Der Einsatz des Helikopters werde so niedrig wie möglich gehalten, informierte der Revierleiter, benötige der doch immerhin 16 Liter Kerosin, um eine Tonne Kalk auszubringen. Trotzdem würden die Vorteile den Einsatz rechtfertigen.

Pro Hektar werden dreieinhalb Tonnen Kalk, der zuvor mit Wasser befeuchtet wurde, ausgebracht, um die Staubbelastung niedrig zu halten. Außerdem mische man neuerdings dem Dolomit-Gesteinsmehl auch Holzasche aus unbelasteten Hölzern bei und gebe damit der Natur zurück, was ihr gehöre.

Manche Gebiete werden ausgespart: Zu ökologisch wichtigen Ausschlussflächen gehören Bachläufe, wie der Krösselbach, oder Gebiete mit seltenem Baum- und Pflanzenbestand, die saure Böden bevorzugen wie die urwaldähnliche Gegend rund um den Wilden Waiblstein, in der sich Tiere tummeln, deren Lebensraum man nicht zerstören möchte. Die Düngung hält erfahrungsgemäß ein ganzes Jahrzehnt, sagt Knörzer. Erst dann müsse wieder nachgebessert werden. Die Kalkung wird mit Mitteln der EU für die Entwicklung des Ländlichen Raums, vom Land und vom Bund bezahlt.