Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Was wäre ein Sportverein heute ohne seinen Internetauftritt? Und was wären Jugendmannschaften ohne den Austausch auf Facebook und ähnlichen Angeboten? Während manche Vorsitzende und Übungsleiter das Tummeln in sozialen Netzwerken für ihren Verein kategorisch ablehnen möchte auf die eigene Homepage niemand mehr verzichten.

Sie hat sich als das Medium der Wahl etabliert, auf dem sich jedermann mit ein paar Klicks über alles Wesentliche zum jeweiligen Verein informieren kann: von der Historie über Vorstands- und Trainerpersönlichkeiten, Sportanlagen oder die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft ist hier alles präsent.

Mannschaften und Teams stellen sich und ihre sportlichen Erfolge vor. Man wirbt für Veranstaltungen. Auch Spielberichte, Trainingszeiten oder Möglichkeiten, den Verein durch Sponsoring zu unterstützen, sind jederzeit für jeden Interessierten abrufbar. Ganz groß geschrieben ist dabei stets die Jugendseite, stellt gerade die Jugend doch in der Regel den größten Bereich der Vereine dar.

Und den wichtigsten: Kinder und Jugendliche sind schließlich - da ist man sich einig - "die Zukunft des Vereins". Liefen früher Vereinsmitteilungen nur über die Printmedien - diese sind nach Aussagen von Vereinsvorständen nach wie vor "von großer Bedeutung" - so haben zum Beispiel SVE und VfB bereits vor etwa 15 Jahren die Internetpräsenz als Alternative dazu ausgemacht. Anfangs war das in wesentlich geringerem Umfang als heute. "Im Internet ist man halt schneller und kann aktueller berichten", sind SVE-Jugendleiter Thomas Wäsch und der zweite Vorsitzende des VfB, Christian Rochow, überzeugt.

Das erfordert allerdings eine kontinuierliche Pflege der Homepages und deren ständige Aktualisierung. Dass dies gelingt, dafür sorgen die jeweiligen Internetbeauftragten der Vereine. Sie kümmern sich auch darum, dass die Seiten bei zunehmender Informationsdichte übersichtlich bleiben und von Zeit zu Zeit entsprechend überarbeitet werden. So hat die über längere Zeit brach liegende Internetseite des SVE beispielsweise erst vor wenigen Wochen ein neues Gesicht erhalten. Manche Seiten sind noch im Aufbau. Aktuelle Fotos sollen zu Spielbeginn im September die bunte Vielfalt der Seite vervollständigen.

Rund 200-mal pro Tag erhält die Homepage des VfB nach Angaben des Netzbeauftragten Rochow durchschnittlich Besuch - das lässt sich von einem Zähler auf der Seite ablesen. Wer sind die Nutzer der vereinseigenen Auftritte im Netz? "Das sind eher die neutralen Besucher, Leute, die einfach Infos haben wollen, nicht unbedingt die Aktiven", weiß Rochow. Denn die Insider, "die gehen gar nicht erst auf die Homepage, die gehen gleich auf Facebook".

Auch beim SVE tauschen jugendliche Spieler Informationen und Aktuelles bei dem sozialen Netzwerk aus. "Ich habe für jede Jugendmannschaft eine Gruppe angelegt und die Spieler dazu eingeladen, damit sie sich untereinander austauschen können, wenn zum Beispiel jemand nicht zum Training kommen kann oder das Training mal ausfällt", berichtet Jugendleiter Wäsch. Und "bei den ganz Jungen sind auch viele Eltern Mitglieder in den Gruppen. So bekommen auch sie mit, was los ist."

Für VfB-Mann Christian Rochow hat Facebook über den Status als Informationsmedium hinaus noch weitere Vorteile: "Ich habe da eine Art Statistik. Ich kann sehen, mit wem ich kommuniziere, denn da geht es ja in der Regel nicht anonym zu. Ich kann erkennen, wer meine Beiträge liest, wer darüber diskutiert. Bei Einladungen zu Veranstaltungen ist es wichtig zu sehen, wer zu- und wer absagt. Und das Ganze ist einfach zu administrieren." Durchschnittlich 500 Leser pro VfB-Bericht seien auf Facebook zu zählen, so Rochow. "Das kommt allerdings immer aufs Thema an, wir haben auch schon bis zu 6000 Leser bei einem Bericht gehabt."

Im vergangenen Jahr wurde die Homepage des VfB überarbeitet und, wie Rochow berichtet, mit Facebook zusammengeschlossen. Hinzu kommt der Anschluss an "fupa.net", das als "Vereinsverwalter" nach eigenen Angaben besonders den zahlreichen Amateurkickern eine professionelle Bühne bieten will. "Das wird erst allmählich zu einem sozialen Netzwerk, wo sich dann nicht nur Vereine präsentieren. Man kann sich dort nämlich auch privat registrieren, um sich über seinen Lieblingsverein zu informieren, berichtet Rochow.

"Facebook und fupa.net sind für uns relevant", sagt der VfBler. "Alle Daten, die auf unserer Homepage zu finden sind, kommen von diesen beiden Medien." Will heißen: "Alles, was man dort tut, wird dann auch auf die Homepage projiziert."