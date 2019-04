Eberbach. (MD) Gründlich saniert wurde der Schützeheidetalweg im Gretengrund. Was da so klangvoll erscheint, ist nichts anderes als die Verbindung von der Landstraße nach Igelsbach zur Gretengrundhütte, dem heutigen "Waldklassenzimmer". Die Maßnahme wurde anlässlich der gemeinsamen Waldbegehung von Gemeinderat, Forst und Jagd von Bürgermeister Peter Reichert und Stadtförstereileiter Siegfried Riedl vorgestellt.

Der für den allgemeinen Kraftfahrtverkehr gesperrte Waldweg war seit Jahren in einem desolaten Zustand. In der teils geteerten, teils mit Schotter versehenen Oberfläche klafften riesige Löcher. Da kam es der Stadt gerade recht, dass ein großes Telekommunikationsunternehmen ein Kabel mitten durch den Wald von Kortelshütte zum Neckar verlegte. Dabei mussten auch der Weg und die Ränder aufgegraben werden. In diesem Zuge ließ die Forstverwaltung das rund 1100 Meter lange Stück gleich mitsanieren. Die stellenweise vorhandene Schwarzdecke wurde entfernt, der ganze Weg mit einer wassergebundenen Decke versehen. Den entfernten Belag recycelte man und baute ihn wieder ein. Gleichzeitig wurde eine neue Wasserableitung gebaut. Die Kosten von rund 24 000 Euro übernahm der Telefonanbieter.

Mit der Sanierungsmaßnahme habe auch der "Neckarsteig" gewonnen, freute sich Riedl. Denn der Qualitätswanderweg führt mitten durch dieses Gebiet.

Beim Erstellen der Linienführung für den "Neckarsteig" hätten die Verantwortlichen seinerzeit noch mit sich gerungen, ob sie die Wanderer auf dieser Route laufen lassen. Denn der damalige Zustand des Weges habe überhaupt nicht den Anforderungen entsprochen. Nun sei das Thema aber vom Tisch. Was allerdings den Jägern in diesem Gebiet Sorge bereitet, ist das zuletzt vermehrte Auftreten von Pilzsuchern, die mit dem Pkw aufkreuzen. Das, so Riedl, sei ausdrücklich verboten und werde künftig verstärkt kontrolliert. Wer beim Pilzsammeln mit dem Auto angetroffen wird, muss mit einer Geldbuße rechnen.

Bei der Waldbegehung wurden auch die vom Rotwild verursachten Verbissschäden und das deshalb entwickelte "Eberbacher Modell" besprochen (wir berichteten). Dabei wurde von Kreisforstamtsleiter Dr. Dieter Münch erläutert, dass Anfang der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts jeweils noch um die 130 Stück Rotwild in den Eberbacher Waldungen erlegt wurden. In den letzten Jahren betrug diese Zahl nur noch rund die Hälfte.

Die Jäger hielten dagegen, dass man die Tiere längst nicht mehr so häufig wie früher zu sehen bekomme. Schuld daran, dass die "Kulturflüchter" ihr Verhalten geändert hätten, sei die zunehmend gewachsene Unruhe im Wald durch Spaziergänger, Jogger, Mountainbikefahrer und durch Personen, die ihre Hunde ausführen. "Eine Person mit vier Hunden stört mehr als zwei Harvester und drei Motorsägen," sagte etwa Jagdpächter Thomas Schleicher.