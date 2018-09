Von Martina Weyrauch

Eberbach. "Natürlich bedauern wir es, aber wir gehen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge", sagen Petra und Julius Schlickenrieder. Nach 139 Jahren schließen Gärtnerei und Blumengeschäft in der Friedrichsdorfer Landstraße am 1. Juli die Tore.

"Die Grabpflege und die Friedhofsgärtnerei werde ich weiter betreiben; das lag und liegt mir sehr am Herzen", sagt der Gärtnermeister. Und Ehefrau Petra will ihn dabei weiter unterstützen. "Ein schön gepflegtes Grab ist der letzte Dienst für die Eltern", so Julius Schlickenrieder. Er bedauert, dass junge Leute heute oft die Gräber nicht mehr so "in Ehren halten".

"Wir hatten ganz liebe Kunden", erklären die beiden. Aber es gibt drei Gründe, weshalb sie die Gärtnerei und das Blumengeschäft nicht mehr weiter betreiben werden: "Der Verkauf an die Laufkundschaft rentiert sich nicht mehr, der Trend geht zum Discounter und in die Super- oder Baumärkte. Sogar an jeder Tankstelle kann man inzwischen Blumen kaufen." Außerdem gibt es keinen Nachfolger.

Der dritte Grund: "Wir wollen endlich mal ein Wochenende frei haben oder einen Feierabend genießen." Blumen und Pflanzen brauchen Pflege. Den Pflanzen ist egal, ob Sonn- oder Feiertag ist. So hatten Petra und Julius Schlickenrieder täglich viel zu tun; Freizeit gab es kaum. Aber sie haben dennoch ihre Arbeit immer geliebt.

Julius Schlickenrieder hat bereits mit 14 Jahren im Betrieb "intensiv angefangen zu helfen". Er hat sein Leben in der Gärtnerei verbracht.

Die Gärtnerei und das Blumengeschäft ist einer der ältesten Betriebe Eberbachs. Urgroßvater Julius Schlickenrieder und dessen Ehefrau Berta, geborene Frerich, kamen im Jahr 1876 nach Eberbach und kauften die Gärtnerei. Diese bleib lange Zeit die einzige in Eberbach. Der Urgroßvater war zuvor Hofgärtner auf einem Landgut von Graf Spee im Westkirch/Westfalen. Die Urgroßmutter war bis zum Umzug an den Neckar die Kammerzofe der Gräfin Spee.

In der Eberbacher Gärtnerei verkauften sie früher nur Gemüse. Und wie Julius Schlickenrieder erzählt, war sein Urgroßvater sehr viel unterwegs. "Er hat unter anderem Arbeiten für ein Heidelberger Institut erledigt. Dabei ging es um Versuche mit Blattläusen, um deren Vermehrung, Ausbreitung und die Befallspflanzen. Außerdem hat er Gartenbauausstellungen in Bern, Zürich oder Berlin besucht."

Zwei Kinder hatten die Urgroßeltern: Tochter Hedwig, die nach der Heirat Lohrer hieß, und Julius, der Emma Rupp heiratete.

Wieder drei Kinder gingen aus dieser Ehe hervor: Nach ihrer Heirat hießen die Töchter des Eberbacher Gärtners Elsbeth Benz und Ruth Bauer. Der Sohn und Vater des heutigen Besitzers wurde natürlich in bester Familientradition wieder auf den Namen Julius getauft und heiratete Rosel Zimmermann.

Etwa um 1921 hat der Großvater den Betrieb übernommen und auch die Grabpflege eingeführt. Außerdem war er in der Friedhofsverwaltung tätig. Im Jahr 1969 folgte dann die Betriebsübernahme des Vaters. Neben der Grabpflege und dem Verkauf von Gemüse führte er den Verkauf von Blumen und Zierpflanzen ein. "Außerhalb der Arbeit lebte mein Vater für seine Hunde, Neufundländer, und für seine Eisenbahnanlage", erinnert sich Sohn Julius.

Seit 1997 leitet Julius Schlickenrieder nun in vierter Generation den Betrieb; an seiner Seite Ehefrau Petra, geborene Baier. Schlickenrieder hat noch eine Schwester, Petra, die nach ihrer Hochzeit den Namen Krämer annahm. "Den Verkauf von Gemüse haben wir im Laufe der Jahre immer mehr eingestellt", so die beiden heutigen Besitzer. Die Supermärkte haben in den vergangenen Jahren das Regiment übernommen.

"Früher gab es in Eberbach überall Schrebergärten", erzählt Julius Schlickenrieder. "Ohrsberg, Scheuerberg oder Schlüsselacker - überall waren die Schrebergärten, die Bürger hatten alles selber angebaut."

"Anfang der 90er Jahre gab es in Eberbach noch sieben Gärtnereien", erzählt der Gärtnermeister. Wenn sein Betrieb die Pforten schließt, wird es vom 1. Juli an nur noch zwei "Produktionsgärtnereien" in dem Stauferstädtchen geben.