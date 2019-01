DRK-Bereitschaftsleiterin Marion Vesper und Rettungsassistent Christian Schölch appellieren an die Bürger, zum Blutspendetermin am 24. Oktober zu gehen. Foto: Weyrauch

Von Martina Weyrauch

Eberbach. "In der ganzen Umgebung sinken die Zahlen der Blutspender immer weiter", sagt Marion Vesper. Den Grund dafür hat man noch nicht herausgefunden; "vielleicht sind es die Skandale - es weiß keiner". Die Bereitschaftsleiterin des Deutschen Roten Kreuzes Eberbach appelliert deshalb an alle Bürger, am Donnerstag, 24. Oktober, zwischen 14.30 und 19.30 Uhr in die Sporthalle der Dr.-Weiss-Schule zum Blutspenden zu kommen. "Viele haben Angst vor der Nadel, aber wer einmal da war merkt, dass es gar nicht so schlimm ist", so Vesper. Und neben dem Fakt, dass das gespendete Blut Leben retten kann, wirkt sich die Spende auch noch positiv auf die eigene Gesundheit aus, da das Blut im Körper wieder aufgefrischt wird. "Früher wurde dazu oft der Aderlass gemacht."

Außerdem wird bei dem Termin immer ein Gesundheitscheck durchgeführt: "Es wird beispielsweise auf ansteckende Krankheiten wie Aids, Hepatitis und Syphilis untersucht - wenn etwas nicht stimmt, werden die Blutspender zeitnah informiert und sollten dann den Hausarzt aufsuchen". Natürlich wird auch die Blutgruppe bestimmt und alle Spender bekommen einen Ausweis. Der meiste Mangel herrscht bei der Blutgruppe AB- negativ, "das ist die seltenste Gruppe". Die begehrtesten Blutspender haben die Blutgruppe Null, denn dieses Blut können alle bekommen, egal ob A, B, AB oder Null. "Eine Stunde Zeit sollte man sich für den Termin schon nehmen", sagt Vesper. Nach der Anmeldung folgt immer eine ärztliche Untersuchung. "Dann gibt's eine Hämoglobinmessung. Durch die Regelblutung ist bei Frauen der Eisenwert oft niedriger, als bei Männern - deshalb können Frauen bis zu viermal jährlich Blut spenden, Männer bis zu sechsmal. Wenn der Eisenwert zu niedrig ist, kann es passieren, dass keine Spende möglich ist." Die Blutentnahme dauert dann etwa 15 Minuten, in denen ein halber Liter Vollblut abgezapft wird. Plasma- und Thrombozytenspenden dauern länger. "Anschließend ist Ruhe sehr wichtig", sagt Vesper. Außerdem sollte man etwas essen und trinken. Dazu lädt das DRK noch vor Ort ein, "am 25. Oktober gibt's Putengulasch und Rösti - meist noch ein Salatbüfett sowie Kaffee und Kuchen".

Spenden kann grundsätzlich jeder im Alter zwischen 18 und 69 Jahren. "Mehrfachspender ab einem Alter von 69 Jahren dürfen mit einem ärztlichen Gesundheitstest auch noch bis zum 71. Lebensjahr spenden." Vesper rät dazu, vor einer Spende viel Flüssigkeit zu trinken, "ein halber Liter kommt ja wieder raus".

Angst braucht keiner zu haben, "es kann nichts passieren, es sind immer genügend Ärzte dabei." In Eberbach werden am 25. Oktober etwa 20 bis 25 Leute des DRK-Blutspendedienstes aus Mannheim anrücken und der Eberbacher DRK-Bereitschaftsdienst wird mit etwa 25 Personen vor Ort sein.

"Im Jahr 1958 gab es den ersten Blutspendetermin in Eberbach, da kamen nur 70 Spender", sagt Vesper. Allerdings habe man damals auch noch nicht so viel Blut gebraucht, "es gab weniger Autos und Motorräder und dementsprechend weniger Unfälle - es gab auch noch nicht so viele große Operationen wie heute, bei denen viel Blut benötigt wird". Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Spender: 1961 waren es etwa schon 253. Ab 1971 hat man in Eberbach zwei Spendentermine jährlich eingeführt und ab 1974 kamen jährlich etwa 600 bis 800 Blutspender. Ab 1995 gab es drei Termine im Jahr, die Zahl der Spender stieg weiter. "Der große Einbruch war ab dem Jahr 2006", sagt Vesper, da kamen insgesamt nur noch 500 Bürger. Seither fallen die Zahlen; im vergangenen Jahr auf 483. Übrigens, einer der schon von Anfang an bei den Terminen aktiv dabei ist, ist Harald Bechtold, der ehemalige Bereitschaftsleiter. Schon weit über 200 Mal gespendet hat Klaus Neureuther, wofür er mehrfach ausgezeichnet wurde.

Fi Info: Weitere Infos gibt's vom Eberbacher DRK-Bereitschaftsdienst vor Ort: am Samstag, 12. Oktober, von 9 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt und am Samstag, 19. Oktober, von 9 bis 15 Uhr auf den Parkplätzen von REWE und Kaufland.