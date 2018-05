Freuen sich über den Erfolg des Videos "You can see" bei den Cannes Corporate Media & TV Awards 2016 (v.l.): Michael Teppner, Oliver Wolf (beide Gelita), Gina Schech und Andreas Schech (beide VPS Media).Foto: privat

Eberbach/Cannes. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Kollagenproteinen setzt die Gelita AG jetzt auch im Marketing neue Maßstäbe. Bei den Cannes Corporate Media & TV Awards 2016, einem der weltweit wichtigsten Festivals der Wirtschaftsfilmbranche, wurde das Unternehmensvideo "You can see" in vier Kategorien ausgezeichnet. Die Marketingverantwortlichen freuten sich über eine goldene und drei silberne Delphin Trophäen. Produziert hat den Beitrag VPS Media Film und Fernsehproduktion aus Höchst/Odenwald. Jedes Jahr werden in Cannes die weltbesten Filme, Online-Medien und TV-Produktionen aus Unternehmen gekürt.

Mit dem Video "You can see" beschreitet Gelita einen ungewöhnlichen Weg, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Beitrag verzichtet darauf, das Unternehmen in Form von Daten und Fakten vorzustellen. Stattdessen nimmt er den Zuschauer mit auf eine spannende Entdeckungsreise, die Einblicke in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Gelatine und Kollagenpeptiden gibt. Dem Protagonisten werden sprichwörtlich die Augen geöffnet und er erkennt, wie die - meist unsichtbaren - Produkte sichtbar die Lebensqualität der Menschen verbessern. Die abwechslungsreiche und klare Darstellung des Themas mache die Innovationskraft von Gelita erlebbar, heißt es dazu.

Das Gesamtkonzept begeisterte die internationalen Juroren. Gleich vier der begehrten Trophäen gewann das kreative und technisch exzellent umgesetzte Video: einen goldenen Delphin in der Kategorie "Corporate Videos" und drei silberne Delphine in den Kategorien "Marketingfilme - B2B", "Informationsfilme" und "Besucherfilme". Der Film fessele einen sofort; es sei eine tolle Geschichte, die Aufmerksamkeit errege und perfekt umgesetzt worden sei, befand die Jury.

"Wir sind als B2B-Unternehmen mit dem Video ‚You can see’ bewusst neue Wege gegangen. Umso mehr freue ich mich, dass unser Beitrag mit vier Auszeichnungen einer der erfolgreichsten Filme des Festivals war", so Michael Teppner, Marketingleiter von Gelita, der bei offiziellen Verleihung in der Filmmetropole Cannes stellvertretend die Preise entgegennahm.

Die Konkurrenz war groß: Die siebte Auflage des internationalen Wettbewerbs verzeichnete dieses Jahr eine Rekordanzahl von rund 1000 Einreichungen von Filmproduzenten, Auftraggebern, Agenturen, Fernsehsendern sowie Studenten aus aller Welt. Im Vorfeld waren 177 Bewerber als offizielle Sieger in verschiedenen Kategorien ausgewählt worden. Die Gewinner gab die Jury während des Awards Gala Dinners im Palm Beach Cannes in feierlichem Rahmen bekannt.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr findet das Gelita-Video damit internationale Beachtung: Beim "World Media Festival" war es im Frühjahr mit dem renommierten "Intermedia-Globe Award" in Gold in der Kategorie Public Relations/Image ausgezeichnet worden.

Info: Der in Cannes ausgezeichnete Film "You can see" ist auf der Website des Unternehmens unter www.gelita.com abrufbar.