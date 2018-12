Eberbach. (MD) Im Rahmen der Erschließung der Baugebiete "Wolfsacker" und "Schafacker" wird keine Glasfaserinfrastruktur fürs schnelle Internet mit eingebracht. Darauf einigte sich der Gemeinderat einstimmig in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Damit sollen Doppelstrukturen vermieden werden, denn die Deutsche Telekom AG hat gegenüber der Stadt bereits im April angekündigt, dort Infrastruktur zur Nutzung von Breitband via Glasfaser einbringen zu wollen, erläuterte der städische Internetbeauftragte Marco Bräutigam. Die Gesellschaft gab dazu eine so genannte "Eigenausbauerklärung" ab. Laut Bräutigam wurde im Zuge der Erschließung der beiden Baugebiete von der Stadt bei einem Fachbüro eine Feinplanung zur Verlegung von Glasfaserinfrastruktur in Auftrag gegeben. Die darauf basierende Kostenschätzung ergab eine Gesamtsumme von netto rund 82.500 Euro. Dann wäre die Breitbandinfrastruktur in diesem Gebiet in kommunaler Hand. Allerdings würde die Maßnahme nicht durch das Land Baden-Württemberg gefördert werden.

Durch die beabsichtigte Verlegung durch die Telekom ist jedoch dann ein Leitungsträger vorhanden, der den Glasfaserausbau in dem betreffenden Gebiet durchführt. Die Ausbaukosten dafür trägt die Telekom alleine. Daher erschien es der Stadtverwaltung sinnvoll, keinen eigenen Ausbau zu tätigen, zumal die Gesamtkosten ansonsten über den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar von der Stadt Eberbach allein zu schultern wären.

Allerdings wurde in der Sitzungsvorlage doch noch ein Hintertürchen offen gelassen: "Ein Eigenausbau soll nur erfolgen, sofern von keinem anderen Leitungsträger Infrastruktur zur Breitbandnutzung via Glasfaser mit eingebracht wird", heißt es im zweiten Teil des Beschlussantrags, der ebenso einmütig gebilligt wurde.

"Wie sicher ist es, dass die Telekom tatsächlich bis in die Häuser Glasfaser legt?", wollte Kerstin Thomson (AGL) wissen. Marco Bräutigam verwies auf die Eigenausbauerklärung: " Wenn die so ein Schreiben rausgeben, dann bauen die auch. Natürlich gegen Entgelt".