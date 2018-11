Anlässlich des Breitbandausbaus im Hessischen Neckartal fand ein offizieller erster Spatenstichtermin mit Kabelende (rechts) in Igelsbach statt. Die Telekom erschließt hier auch den Eberbacher Teil mit. Foto: Christa Huillier

Von Christa Huillier

Hirschhorn-Igelsbach. Vor der Sängerhalle hat der symbolische erste Spatenstich für den Breitbandausbau im hessischen Neckartal stattgefunden. Die eigentlichen Tiefbauarbeiten beginnen im August und sollen noch Winter fertig werden. Das leistungsstarke Netz soll ab Mai 2017 für die Verbraucher verfügbar sein.

Zum Spaten griffen in Igelsbach, der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt, Hirschhorns als Bürgermeisterin amtierende Stadträtin Ursula Lischer, Neckarsteinachs Bürgermeister Herold Pfeifer, Georg Matzner vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, Wolfram Koch, der Leiter Breitbandbüro Hessen, Telekom-Regio-Managerin Simone Remdisch, Dr. Matthias Zürker, Dagmar Cohrs von der Wirtschaftsförderung im Kreis Bergstraße und der Breitbandberater für Südhessen, Berthold Passlack.

Stadträtin Lischer begrüßte beim Spatenstichtermin auch zahlreiche interessierte Bürger: "Langsam war gestern, bald sind wir schnell unterwegs auf der Datenautobahn".

Laut Herold Pfeifer mehrten sich in den vergangenen Jahren in Neckarsteinach und Hirschhorn die Anfragen nach schnellem Internet. Pfeifer bezeichnete den Spatenstich als maßgebliche strukturpolitische Weichenstellung für das gesamte hessische Neckartal. Für Landrat Christian Engelhardt ist schnelles Internet einer der wichtigsten Standortfaktoren für private Haushalte und Unternehmen. Durch den Breitbandausbau werde die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Städte Hirschhorn und Neckarsteinach langfristig gesichert, der Standort gewinne für Bürger und Unternehmen an Attraktivität. Dem fügte Wirtschaftsförderer Zürker noch die Attraktivität für den Tourismus hinzu. Ministeriumsvertreter Matzner erklärte, die Landesregierung möchte bis 2018 Hessen flächendeckend mit Breitband versorgen. Laut Matzner ist heute ein Leben ohne schnelles Internet nicht mehr möglich: "Wer die Digitalisierung verschläft, verschläft die Zukunft".

"Alles aus einer Hand" versprach Telekom-Managerin Simone Remdisch den Hirschhornern und Neckarsteinachern mit der VDSL-Breitbandtechnologie, die neu und leistungsstark gleichzeitiges Telefonieren, Surfen und Fernsehen ermögliche. Sobald die Anschlüsse scharf geschaltet werden, müssen die Kunden aktiv werden und ein gewünschtes Produkt buchen. Remdisch hofft, dass viele Bürger an den Info-Veranstaltungen teilnehmen, deren Termine rechtzeitig vorab bekannt gegeben werden sollen. Der Breitbandausbau in Hirschhorn und Neckarsteinach ist ein weiterer Baustein der interkommunalen Zusammenarbeit. Im Oktober 2015 beschlossen beide Stadtparlamente bei ihrer ersten gemeinsamen Sitzung, die Zusammenarbeit zu intensivieren und die bereits bestehende Zusammenarbeit zu erweitern.

Frohe Botschaft des Treffens: die beiden südlichsten Städte in der Wirtschaftsregion Bergstraße werden von der Telekom als Kooperationspartner ab Mai 2017 durch Glasfasernetzverlegung mehr als 3300 Haushalte mit leistungsstarkem schnellem Internet mit bis zu 50 Mbit/s versorgt erhalten.

In Hirschhorn werden circa 15 Kilometer Glasfaserkabel neu verlegt, 18 Multifunktionsgehäuse mit neuer Technik aufgestellt, in Neckarsteinach 14 Kilometer Glasfaserkabel und 16 Multifunktionsgehäuse. Die Kommunen leisten dazu einen finanziellen Beitrag, gestemmt mit Unterstützung einer Förderung aus Mitteln des Landes Hessen zur Entwicklung des ländlichen Raums und ebenso mitfinanziert durch Bundesfördermittel. Hirschhorn erhält aus diesem ("GAK"-) Programm 78 000 Euro, Neckarsteinach 500 000 Euro. GAK bedeutet "Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und ist ein derzeit von 2014-18 gesetztes Programm.