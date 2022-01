Von Martina Birkelbach

Eberbach. Bislang gab es eigentlich keine größeren Beschwerden, doch am Dienstag hat es mit der Organisation im DIA-Standort Eberbach (Dauerhafte Impfaktion) in der Güterbahnhofstraße so überhaupt nicht gut geklappt. Die Schlange Wartender schien teilweise endlos. 80 Minuten musste ein Eberbacher warten, bis er seine mit Termin vorab gebuchte Booster-Impfung bekommen hat.

Silke Hartmann, Pressesprecherin im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, bestätigt auf Nachfrage, dass es am Dienstag zu "Verzögerungen" kam. Sie bittet um Verständnis, "dass es im laufenden Betrieb durchaus ab und an zu Verzögerungen kommen kann, die auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sind". Prozesse und Rahmenbedingungen würden aber selbstverständlich "regelmäßig evaluiert und nötigenfalls den Abläufen angepasst".

Für den Eberbacher hatte die Aktion aber auch einen positiven Aspekt: "Nur die Hälfte der Wartezeit (also 40 Minuten) musste man draußen im Regen stehen ...".