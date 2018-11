Am Stand der GRN-Klinik in der Mensa informieren sich Schülerinnen über die Pflegeberufe. Mit dabei das Torsomodell, an dem das Innere des Menschen erforscht werden kann.

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Uns gehen die Azubis aus, wir suchen verzweifelt", sagt Joachim Dahlke. Kaum zu glauben, denn der Geschäftsführer von "CED Computer Elektronik Dahlke" bildet Fachinformatiker für Systemintegration sowie IT-System-Kaufmänner aus. Mit seinen Mitarbeitern ist er gestern erstmals mit einem Stand bei der achten Ausbildungsmesse im Steige-Schulzentrum vertreten. Mit dabei sind noch über 30 weitere Firmen, Betriebe und Dienstleistungsunternehmen - so viele wie noch nie.

In der Aula und in der Mensa herrscht bereits am Vormittag dichtes Gedränge. Schüler der Real- und der Werkrealschule ziehen interessiert in Gruppen und mit Laufzetteln durch die Hallen. Sie informieren sich über die Ausbildungen, sprechen mit Ausbildungsleitern und Azubis, testen die ein oder anderen Geräte und freuen sich natürlich über die vielen Give-aways, die es an den Ständen gibt. Angemeldet haben sich Schüler der Gemeinschaftsschule in Limbach, einige Eltern und so mancher Geschäftsmann oder Gemeinderat ist ebenfalls auf Tour.

"Die Zahl der Ausbildungsplätze steigt, aber die Zahl der nicht vermittelten Jugendlichen ist gleich hoch", sagt Birgitta Gottstein-Winzenried. Die Realschullehrerin hat gemeinsam mit Udo Geilsdörfer, Rektor der Werkrealschule, die Messe organisiert. "Wir bringen die Ausbildungsmöglichkeiten zu den Schülern und Eltern", betont Geilsdörfer. "Wir haben alles in Eberbach, und darauf können wir stolz sein", freut sich Bürgermeister Peter Reichert, der die Messe offiziell eröffnet.

Einen viele Meter langen Tisch in der Mensa belegt die Theodor-Frey-Schule, die auch vorab die Messe aktiv unterstützt hat. Fliesenleger-Azubis fertigen Mosaikbilder an, und die Zimmerer haben jede Menge Modelle und Werkzeug ausgestellt. "An Fachkräften haben wir immer Bedarf", sagt Luisa Kittel. Sie ist Altenpflegerin im Curata, hat in dem Seniorenstift auch ihre Ausbildung gemacht. Ebenfalls vertreten ist das Lebensrad. Ausbildungen zum Altenpfleger sowie zum Heilerziehungspfleger bietet die Johannes-Diakonie Mosbach an, und auch am Stand des Sanitätshauses Schach informieren sich viele Schüler. Die drei katholischen Kindergärten Eberbachs wechseln sich mit der Präsentation ab. Dort darf auch gespielt werden, wobei man erfährt, was man als Erzieher braucht - etwa Aufmerksamkeit, Geduld oder Fingerfertigkeit.

Die Volksbank Neckartal, seit der ersten Messe dabei, informiert, verteilt die Chronik der Bank und wer mag, darf am Glücksrad drehen. Auch die Sparkasse Neckartal-Odenwald ist wieder vertreten, der Stand ist ebenfalls gut besucht. Einen Einblick in die Arbeit der Chemielaboranten vermittelt Catalent. Die vielen Ausbildungsmöglichkeiten dort reichen bis hin zum Dualen Studium BWL. "Bei uns ist ein Beratungsgespräch vor der Bewerbung Pflicht", erklärt Albert Müller, Karriereberater bei der Bundeswehr, der aus Mannheim angereist ist. Norbert Bienek, Bereichsleiter Eberbach der GRN-Kliniken und Lehrer für Pflegeberufe, hat wieder sein Thorsomodell mitgebracht, an dem er unermüdlich das Innere des Menschen erläutert. Natürlich mit dabei sind die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Eberbach. Auch dort gibt es zahlreiche Ausbildungsberufe zu entdecken.

Vor der Mensa geht es richtig zur Sache. Mitarbeiter der Firma Michael Gärtner haben einen Sechs-Tonner-Kettenbagger mitgebracht. Sie schaufeln einen Abwasserkanal, verlegen das Rohr und verdichten mit einem Rüttler.

Gleich im Eingang der Aula steht die Firma Sittig und Rein mit einem großen Aufgebot an Geräten bereit. Ausbilder Heiko Schramm und drei Azubis vom Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg präsentieren Modelle für Uferbefestigungen auf naturnaher Basis und zeigen Bilder, etwa von der Trockenlegung einer Schleusenkammer. Infos gibt’s von der Handwerkskammer Mannheim, und bei Krauth technology heißt es: "Wir suchen dringend Fachinformatiker-Azubis". AOK und Barmer Ersatzkasse beraten über Ausbildungen, und Dilo-Ausbildungsleiter Mechanik Kai Bachert hat gleich sechs Azubis mitgebracht. Dort gibt’s auch ein Miniaturmodell einer Nadelmaschine und eine elektropneumatische Schaltung zu bewundern.

Fast 20 Azubis im Wechsel hat die Firma Neckardraht im Einsatz; zu sehen gibt’s unter anderem eine Metallerkennungsanlage. Einen Drei-D-Drucker oder einen pneumatischen Torschuss bewundern die Schüler bei der Firma Eaton-Crouse-Hinds, und bei Mosca werden unter anderem Umreifungsvorführungen angeboten. Für das leibliche Wohl sorgte die Schülerfirma "Serviento", dazu gab es Kuchen, Brötchen und Würste von örtlichen Bäckereien und Metzgereien sowie von Supermärkten. Bis gegen 15.30 Uhr war noch richtig viel los; "Wir sind sehr zufrieden", sagt Udo Geilsdörfer gegen Abend. > www.rnz.de/fotogalerien