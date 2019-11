Von Peter Bayer

Eberbach. „Die friedliche Revolution ist das größte Abenteuer meines Lebens“, sagt der Eberbacher Rolf Wieprecht. In der Nacht vom 8. auf 9. November vor 30 Jahren kam er bis 5 Uhr früh nicht vom Fernseher im Wohnzimmer weg, so sehr faszinierten ihn die Bilder.

Er kann sich noch genau an das Geschehen vor 30 Jahren erinnern, als sich die Geschehnisse förmlich überschlugen. Zunächst habe er in den Nachrichten gehört, dass Außenminister Hans-Dietrich Genscher zu einem Staatsbesuch in Polen sei. Nur eine halbe Stunde später kam die Nachricht, dass er den Besuch abbricht und unverzüglich in die damalige Hauptstadt nach Bonn zurückkehrt, „um die allerneuesten Informationen zu koordinieren“. „Als Günter Schabowski, auf den Zeitpunkt der Reisefreiheit für DDR-Bürger angesprochen, antwortete ,Das tritt (...). nach meiner Erkenntnis ist das sofort...unverzüglich‘, da war mir klar, die Welt verändert sich gerade“, erinnert sich Wieprecht an die „Wahnsinnsnacht“, wie er sagt. Die Bilder, als die Menschen in Ostberlin an den Posten vorbei unbehelligt die Grenze passierten, haben sich in sein Gedächtnis eingegraben.

Hintergrund Weitere Artikel zum Tagesthema:

https://www.rnz.de/mauerfall Weitere Artikel zum Tagesthema:

https://www.rnz.de/mauerfall

[-] Weniger anzeigen

Auch wenn er die Geschehnisse in jener Nacht wie so viele nur am Fernseher verfolgen konnte, zog es ihn an den Wochenenden und Monaten danach mehrfach mit seinem sechsjährigen Sohn Roman im VW-Bus nach Berlin an die Grenze. Bereits am darauffolgenden Wochenende fuhr er an die Grenzanlagen bei Eußenhausen, um dort die Menschen mit ihren stinkenden Trabis begeistert zu empfangen. Manch einer wollte ihn dann auf der Rückfahrt mit in den Ostteil nehmen. „Das hab’ ich mich aber doch nicht getraut“, sagt er. In der Zeit führte er viele Gespräche mit Ostdeutschen. „Die haben mir 40 Jahre meines Lebens geklaut“, dieser bittere Vorwurf eines Mannes, nur ein paar Jahre älter als er, hat sich in sein Gedächtnis eingegraben.

Erst ab 1. Januar 1990 war es Westdeutschen offiziell erlaubt, mit dem Auto ins unmittelbare Grenzgebiet auf der Ostseite zu fahren. Rolf Wieprecht war einer der ersten, der dieses vorher völlig abgeschirmte Sperrgebiet erkundete. Weitere Fahrten führten ihn an die Berliner Mauer, die an mehreren Stellen geöffnet und zum Ostteil der Stadt durchlässig war. Zu Fuß erkundete er den ehemaligen Todesstreifen. Dabei sah er auch geöffnete Gruften rund um eine Kirche, die auf dem Todesstreifen stand. „Das war Gänsehaut pur.“

Vor der sich abzeichnenden Wiedervereinigung waren die Grenzanlagen außer Betrieb und verlassen, auch wenn die DDR weiterhin existierte. Wieprecht konnte dann doch nicht widerstehen, mit einer schweren Eisenstange Fenster und Türen eines Grenzabfertigungsgebäudes in Berlin Friedrichstraße einzuschlagen. Auf der Rückfahrt in den Westen verschaffte er sich in der Grenzanlage Eußenhausen Zutritt zu einer riesigen Telefonanlage, die er gleichfalls mit einer Eisenstange unbrauchbar machte. „Ich wollte diese Grenze zerstören“, sagt Wieprecht. „So viele Menschen wurden dort getötet.“ Bei den Erinnerungen kommen die Emotionen in ihm wieder hoch.

Das größte Mauerstück ist ein 25 Kilo schwerer Stein, der vor zehn Jahren von Udo Lindenberg bemalt wurde. Foto: Peter Bayer

Das Ende des in seinen Augen „Unrechtsstaates DDR“ und das Zusammenwachsen der jahrzehntelang getrennten deutschen Staaten bewegte und bewegt den Eberbacher auch weiterhin. So war er auch bei den Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung am Berliner Reichstag 1990 dabei. In der Nacht vom 2. auf 3. Oktober zog er mit seinem Bruder Horst mit der deutschen Fahne durchs Brandenburger Tor und feierte mit vielen Menschen bis in die Morgenstunden. Die „böse Überraschung“ kam am nächsten Morgen. Unwissentlich hatte er seinen VW-Bus im Bereich der Bannmeile vor der Berliner Philharmonie geparkt, wo am Morgen die Feierlichkeiten mit Präsidenten und internationalen Gästen stattfanden. Sein Auto stand inmitten von rund 50 Mannschaftswagen der Polizei. Die Ausfahrt wurde ihm zunächst verweigert. Erst nach einem Gespräch mit dem Einsatzleiter bekamen sie die Erlaubnis, ausnahmsweise gemeinsam mit dem Konvoi der Staatskarossen die Bannmeile zu verlassen. „Drei Meter neben uns fuhr Hans-Dietrich Genscher in den Bereich rein“, erinnert sich der 66-Jährige an das aufregende Ende einer erlebnisreichen Nacht.

Doch Rolf Wieprecht hat nicht nur viele Erinnerungen im Kopf, sondern auch Erinnerungsstücke an diese aufregende Zeit in seinem Haus. So war er in der Zeit nach dem Mauerfall auch mit Hammer und Meißel als „Mauerspecht“ aktiv. „Jeder wollte damals die bunten Steine haben“, sagt er. Mit einem ganzen Korb voll kam er nach Eberbach zurück, wo er gerade die Verputzer im Haus hatte. Da kam ihm die Idee, die Steinchen in den noch feuchten Putz zu drücken und dabei die bröckelnde Grenzmauer darzustellen.

Mit dem größten Souvenir war dies allerdings nicht möglich: einem 25 Kilo schweren Stein, auf dem beide Seiten der Mauer zu sehen sind. Von ihm hat er sich getrennt. Er hat bei Sven Bauer, der acht Wochen vor dem Mauerfall als 24-Jähriger aus der damaligen DDR geflohen ist, einen Platz gefunden. Beide hatten sich kennengelernt und gut verstanden. „Ich habe mir gedacht, wenn der Stein bei jemandem Sinn macht, dann bei ihm.“ Der Stein wurde inzwischen durch Udo Lindenberg aufgewertet, der ihn bemalt hat.

30 Jahre nach dem Fall der Mauer – Anfang nächster Woche – zieht es den Eberbacher Rolf Wieprecht und den ehemaligen Ostberliner Sven Bauer wieder nach Berlin. An den Ort unmittelbar an der Grenze, wo Bauer als Elektriker gearbeitet hat – nur wenige Meter von den Selbstschussanlagen, die 300 Meter entfernte Freiheit in Sichtweite. Als er damals am ersten Tag dort gearbeitet hat und mit der Leiter auf dem Rücken den Fußgängerweg entlangging, hielt plötzlich ein Auto neben ihm. „Vier Männer sprangen heraus und fragten mich sofort, was ich hier tue“, erinnert er sich: „Da wurde mir noch mehr bewusst, dass ich hier eingesperrt bin.“ Dieses Kapitel der deutsch-deutschen Vergangenheit ist Geschichte. Nächste Woche wird die beiden keiner fragen, was sie hier wollen. Und wenn doch? Dann werden sie ihm ihre Geschichte erzählen.