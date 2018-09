Eberbach. (RNZ) Wegen der Feierlichkeiten zum Jubiläum "150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Eberbach" am 8./9. September werden Straßen gesperrt, entfallen Parkplätze und Bushaltestellen.

Ab Samstag, 5 Uhr, bis Sonntag, etwa 21 Uhr ist der Teil der Friedrich-Ebert-Straße ab Luisen- bis Friedrichstraße dicht. Am Sonntag zwischen 6 und 21 Uhr ist auch die Friedrichstraße ab Einmündung B37 bis Einmündung Bussemerstraße gesperrt. Zwischen Samstag, 5 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr wird der Verkehr umgeleitet. Dafür wird die Luisenstraße zwischen Einmündung Friedrich-Ebert-Straße und Bussemerstraße für den Gegenverkehr geöffnet und in der Bussemer- sowie Schulstraße die Richtung der Einbahnregelung umgedreht. In die Tiefgarage kommt man während der Sperre über Luisenstraße und Nägelseegasse.

Folgende Parkplätze sind gesperrt: die Kurzparkplätze Leopoldsplatz bereits ab Freitag, 12 Uhr, die Kurzparkplätze in der Luisenstraße und in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Luisen- und Friedrichstraße ab Samstag, 5 Uhr sowie die Kurzparkplätze Friedrichstraße ab Sonntag, 6 Uhr.

Der Regionalbusverkehr verkehrt über Friedrich-Ebert-, Luisen-, Itterstraße, (Haltestelle auf Höhe Amtsgericht) zur Wilhelm-Blos-Straße.

Die Bushaltestellen "Friedrich-Ebert-Straße Höhe Stadthalle" und "Berufsschule" sind Samstags wie Sonntags für den öffentlichen Busverkehr nicht anfahrbar.

Die Haltestellen "Stadthalle" und "Berufsschule" können stadteinwärts vom städtischen und überregionalen Busverkehr nicht angefahren werden. Als Alternative steht die Haltestelle "Bahnhof" am Samstag sowohl für städtischen wie überregionalen Busverkehr zur Verfügung. Am Sonntag ist Ersatzhaltestelle die "Itterstraße" in Höhe des Amtsgerichtes für den regionalen Busverkehr.

Parkmöglichkeiten bestehen während der Jubiläumsfeier entlang der B37, am Neckarlauer, sowie in der (via Luisenstraße/Nägelseegasse anfahrbaren) Tiefgarage Leopoldsplatz.

Der Eberbacher Wochenmarkt wird am Samstag, 8. September, in das Teilstück der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Luisenstraße und Stadthalle verlegt.