Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Örtliche und regionale Zeitungen sind ein Teil der städtischen Kultur. Auch in Eberbach. Im 19 Jahrhundert verbreiteten sich die Blätter allüberall. Auch Eberbach hatte seine Pioniere im Zeitungswesen. Drei Namen spielten hier eine besondere Rolle: Wagner, Wieprecht und Krauth. Sie waren Herausgeber, Verleger, Redakteure und Drucker in einer Person.

Einziger Eberbacher unter den Verlegern: Wilhelm Krauth (1857-1925). Repro: Rainer Hofmeyer

Überwiegend waren sie liberal bis national-liberal. Über die Verhältnisse in der Stadt, über Handel, Gewerbe und Industrie sollte aber mit bestimmter Tendenz berichtet werden. Zwar wollte man nicht große Politik machen. Die Schreiber verbreiteten in erster Linie ihre eigenen politischen Ansichten.

Zwei Zeitungen nebeneinander gab es bis in die Zeit des Dritten Reiches in der Stadt und für das bäuerliche Umland. Das Deutsch-Nationale und die nationalsozialistische Bewegung wurden von beiden von Anfang an heftig gepriesen. Doch anstatt die Machthaber in den 1933er-Jahren sich freuten, so viel Propaganda für sich zu haben, hat ausgerechnet die Reichspressekammer einer Zeitung in der Stadt das Ende bereitet. Ein Blatt blieb damals übrig.

Wenn die Eberbacher Zeitung am ersten Werktag des neuen Jahres 2022 mit der Nummer 1 im Jahrgang 130 herausgekommen ist, muss man eine verzwickte Zeitungsgeschichte aufrollen. Denn eigentlich stimmt diese Jahreszahl nicht. Und die Eberbacher Zeitung ist es eigentlich auch nicht, deren Ausgaben gezählt werden. In der kleinen badischen Amtsstadt wechselten mehrfach die Namen der Blätter, ihre Besitzer und die Erscheinungsweise.

Wenn man die Historie des Markennamens "Eberbacher Zeitung" beschreiben will, ist man anfangs beim 29. Dezember 1863. Da brachte der aus Karlsruhe stammende Buchdrucker Carl Wagner in der Kirchenstraße, der heutigen Bahnhofstraße, die Probenummer des "Eberbacher Wochenblattes" heraus. Selbst im damals als freiheitlich beschriebenen Baden musste Wagner für die Druckerei erst einmal eine Lizenz beantragen. Das Blatt erschien zweimal in der Woche, beschrieb sich selbst als "der liberalen Richtung" zugewandt.

Die erste Zeitung in Eberbach: Wochenblatt vom 29. Dezember 1863. Repro: Rainer Hofmeyer

Doch das Blatt schwächelte wirtschaftlich. Nach elf Jahren verkaufte Wagner sein Wochenblatt. Das übernahm Anfang 1874 Joseph Wieprecht aus Cochem. Der 3. Januar 1874 ist das Geburtsdatum des Namens "Eberbacher Zeitung". Da veröffentliche Wieprecht zum ersten Mal. Das "Wochenblatt" hatte er in "Zeitung" umbenannt. Das ist genau 148 Jahre her. So alt müsste die Eberbacher Zeitung eigentlich heute sein.

Doch am 1. Oktober 1887 machte ein Gegenspieler von sich reden. Der war ein gebürtiger Eberbacher. An diesem Tag brachte Buchdrucker Wilhelm Krauth erstmals jene Zeitung heraus, die sich im Laufe der Jahre zur Nummer eins in der kleinen Neckarstadt entwickeln sollte. Das neue Blatt hieß "Stadt- und Landbote". Krauth hatte Drucker in Mosbach gelernt, den Weg dorthin und zurück jede Woche zu Fuß gemacht. Ein energischer und zielbewusster Mann also. Von nun an liefen zwei Zählungen nebeneinanderher. Die Eberbach Zeitung war schon 24 beziehungsweise dreizehn Jahre alt. Und der "StaLaBo" begann mit der Eins.

Jahrgang 1: Am 1. Oktober 1887 startet der Stadt- und Landbote. Repro: Rainer Hofmeyer

Der Name Stadt- und Landbote (verkürzt: StaLaBo) war etwas sperrig, beschrieb aber, wer und was von dem Druckwerk angesprochen werden sollten: Eberbach und seine Umgebung, der badische Amtsbezirk, der Neckar- und der Odenwaldkreis, Landwirtschaft und Gartenbau. Wilhelm Krauth machte sein Blatt immer stärker.

Wären nicht die Nationalsozialisten gewesen, hätte Eberbach auch im Dritten Reich zwei Tageszeitungen gehabt. Die Eberbacher Zeitung und den Stadt- und Landboten. Doch dann setzte das Kesseltreiben gegen die konfessionelle und bürgerliche Presse ein und führte zu deren schrittweiser Aus- und Gleichschaltung.

Als 1935 die Reichspressekammer mit ihrer radikalen Politik die Medienlandschaft bereinigte, hatte Joseph Wieprechts Sohn Hermann nur noch die Möglichkeit, sich mit Krauth und dessen Stadt- und Landboten zusammenzutun, um einer zwangsweisen Schließung des eigenen Verlages zuvorzukommen.

Am 31. Mai 1935, nach mittlerweile 63 Jahrgängen in der Hand der Familie Wieprecht, erschien die letzte Ausgabe der Eberbacher Zeitung. Die nächsten Jahre berichtete nur noch der Stadt- und Landbote in seinem Lokalteil über das heimische Geschehen. Die politischen Meldungen waren ohnehin zentrale Propaganda. Der StaLaBo trug seit der Vereinigung mit Wieprecht ab 1. Juni 1935 im Kopf der Deckseite den Untertitel Eberbacher Zeitung. Der Zweite Weltkrieg sorgte für eine Unterbrechung. Ende 1943 stellte der Stadt- und Landbote sein Erscheinen ein. Fünf Jahre lang erschien in Eberbach überhaupt keine lokale Presse. Dann startete der Stadt- und Landbote am 12. Juli 1949, weiterhin im Verlag Wilhelm Krauth, an vier Wochentagen wieder eine regelmäßige Ausgabe. Die volle Erscheinungsweise über die ganze Woche folgte 1954.

1964 verschaffte sich der Verlag Wilhelm Krauth eine modernere Optik. Und jetzt änderte das Blatt seinen Namen. Stadt- und Landbote und Eberbacher Zeitung wurden im Titel umgedreht. Die Jahrgänge wurden aber weiterhin nach dem Erscheinen des Stadt- und Landboten gezählt, auch wenn die Gazette jetzt Eberbacher Zeitung hieß.

Wenn jetzt bei der Eberbacher Zeitung der 130. Jahrgang gezählt wird, dann ist es die Geschichte des Verlages Krauth, die den Ausschlag gibt. Im Jahr 1887 startet diese Statistik mit der ersten Ausgabe des Stadt- und Landboten, minus fünf Jahre Unterbrechung im und nach dem Krieg. Macht bis heute 130. So stimmt die Rechnung.