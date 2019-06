Von Marcus Deschner

Eberbach. Nachdem sich Ende Mai beim großen Borgward-Treffen historische Fahrzeuge in Eberbach ein Stelldichein gegeben hatten, war die Neckarstadt vergangenen Samstag bei der 13. Eber-Rallye-Classic erneut Anlaufpunkt gut gepflegter Old- und Youngtimer.

Der Motorsportclub (MSC) Eberbach hatte dazu eingeladen, und um die 60 Teams machten in Fahrzeugen der verschiedensten Marken mit. Organisiert hatten die Veranstaltung, bei der es nicht auf Höchstgeschwindigkeiten, sondern auf gleichmäßiges Fahren ankam, MSC-Vorsitzender Ralf Pietsch, Peter Palmer, Marco Knab, Joachim Dahlke und Martin Wegretzki. Zehn Wertungsprüfungen mit 24 Lichtschrankenmessungen waren vorgesehen. Das Rallyezentrum hatte man wieder in der Stadthalle aufgeschlagen.

Die Fahrzeuge waren in verschiedene Gruppen eingeteilt. So gehörten Autos bis Baujahr 1947 in die Gruppe D, "Youngtimer" bis Baujahr 1998 in die Gruppe Y.

Hintergrund Auch vier Eberbacher Teams waren bei der 13. Eber-Rallye-Classic dabei. Und sie waren durchweg von der Tour begeistert. Zudem stellten die Eberbacher eins von nur zwei Frauenteams. Alle kamen ohne Pannen und Unfälle heil ins Ziel. "Viele kleine Strecken waren’s diesmal, aber sehr schön zu [+] Lesen Sie mehr Auch vier Eberbacher Teams waren bei der 13. Eber-Rallye-Classic dabei. Und sie waren durchweg von der Tour begeistert. Zudem stellten die Eberbacher eins von nur zwei Frauenteams. Alle kamen ohne Pannen und Unfälle heil ins Ziel. "Viele kleine Strecken waren’s diesmal, aber sehr schön zu fahren", sagte Jürgen Scheuble, der sich zum achten Mal beteiligte und in seinem Porsche 911 von Sohn und "Copilot" Philipp begleitet wurde. Auf der kurvenreichen Etappe habe man halt "viel kurbeln" müssen. "Die Rallye war schon eine Herausforderung, hat aber echt Spaß gemacht", ergänzte Philipp Scheuble. Bereits zum zehnten Mal dabei war Gerd Silberzahn mit Beifahrer Marc-André Moll und einem gut 50 Jahre alten Porsche 912. "Eine Riesenorganisation, was die da machen", lobte Silberzahn die MSC-Verantwortlichen. Er sei diesmal auf Odenwälder Strecken gefahren, "die ich noch nie gesehen habe", betonte der Eberbacher. "Die Veranstaltung ist auch eine gute Sache für Eberbach", unterstrich Marc-André Moll. Weil viele Auswärtige dabei gewesen seien, habe dies auch einen Werbeeffekt für die Neckarstadt. "Da können wir uns nur anschließen", bringt es Sohn Gerd Silberzahn kurz und knapp auf den Punkt. Der war mit Beifahrer Alex Henk in einem alten, äußerst gepflegten Opel Manta auf der Strecke. Das orangen- farbene Fahrzeug hatte bislang nur einen Vorbesitzer und nur 50.000 Original-Kilometer auf dem Tacho. "Hoffentlich macht der noch mal 50.000 Kilometer", lachte Silberzahn. "Super, schöne Strecken", waren auch Marie-Luise Scheuble und ihre Schwester Anna ganz begeistert. Sie entstiegen einem weißen Porsche 924 S. Moderator Ralf Pietsch hatte die mittlerweile in Frankfurt an der Oder wohnende Anna Scheuble schon auf dem Neuen Markt gefragt, ob sie denn wegen der Rallye in ihre alte Heimat gekommen sei und ein "Selbstverständlich" zur Antwort erhalten. Die vier Eberbacher Teams wollen auch im kommenden Jahr wieder mit dabei sein. (MD)

[-] Weniger anzeigen

International war die Teilnehmerrunde. Fahrer kamen aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Tschechien, Luxemburg und Frankreich. Auch vier Eberbacher Teams waren mit dabei (siehe unten stehenden Beitrag).

Gefahren wurde in zwei Etappen. Pünktlich um 9.31 Uhr erfolgte der Start der Fahrzeuge im Minutentakt auf dem Neckarlauer. Los ging’s auf die insgesamt etwa 230 Kilometer lange Strecke durch den Kleinen Odenwald in die Brunnenregion bei Reichartshausen und Waibstadt über Neckarbischofsheim zum ersten Etappenziel bei Kälbertshausen.

In Zuzenhausen musste die Sonderprüfung "24 Sekunden-Rennen von Zuzenhausen" absolviert werden. Etappe 2 führte die Motorsportbegeisterten Richtung Bad Rappenau und Gundelsheim, über Aglasterhausen, Schwarzach und Neunkirchen an den Neckar bei Zwingenberg und Neckargerach.

60 Teams nahmen an der 13. Eber-Rallye Classic des Motorsportclubs Eberbach teil. Sie führte vom Neckarlauer aus über den Kraichgau und Kleinen sowie Hohen Odenwald zurück nach Eberbach. Auf dem Neuen Markt stellte Moderator Ralf Pietsch Fahrzeuge und Fahrer vor. Fotos: Marcus Deschner

Dann musste tüchtig aufs Gas gedrückt werden, um die Höhen des Hohen Odenwaldes bei Waldbrunn zu erklimmen, um von dort aus wieder in den Eberbacher Talkessel zu gelangen. Etwas später als ursprünglich erwartet trafen die Fahrzeuge dann auf dem Neuen Markt ein. Dort warteten bereits viele Zuschauer. Moderator Ralf Pietsch stellte Fahrzeuge und Fahrer vor und ließ diese jeweils kurz von ihren Rallyeeindrücken berichten. Unter den Fahrern waren etliche, die sich seit Jahren an der Eber-Rallye-Classic beteiligen. Wie etwa Peter und Heidi Redel aus Mettlach mit ihrem Renault R 5 Maxi Turbo. Nach der anderthalbstündigen Präsentation der Autos auf dem Neuen Markt wurden sie wieder zum Neckarlauer gefahren. Siegerehrung und Pokalverleihung fand anschließend in der Stadthalle statt, in der später auch angeregte "Benzingespräche" geführt wurden. Gesamtsieger wurde Knut Henneke mit Beifahrer E. Becher auf einem Triumph TR 4 A IRS. Das Team aus Neustadt hatte an der Rallye als Startnummer Eins teilgenommen.