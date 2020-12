Heddesbach. (MD) Am 5. August gegen 15 Uhr bemerkte ein Anlagenführer im Sägewerk Stadler, dass dichter Rauch aus dem Schaltraum dringt. Der Mann schnappte sich flugs einen Feuerlöscher, musste aber gleich erkennen, dass das nichts bringt und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Gleichzeitig versuchten weitere Mitarbeiter der alteingesessenen Firma Kontakt mit der e-Netz Südhessen aufzunehmen, die dort das Stromnetz betreibt. Man wollte, dass die Leitungen sofort vom Netz genommen werden.

Vollkommen zerstört wurde der Schaltraum des Sägewerks Stadler bei einem Brand. Foto: Marcus Deschner

"Die Feuerwehr war ruckzuck da", sagt Sägewerksbesitzer Klaus Stadler. Doch die habe im Schaltraum nicht löschen können, da man fürchtete, dass die Einrichtungen noch unter Strom stehen und man somit die Wehrleute an Leib und Leben gefährde. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Heddesbach kamen nach und nach auch die Wehren aus Langenthal, Hirschhorn, Eberbach, Heiligkreuzsteinach, Schönau und Wald Michelbach hinzu. Und mussten zunächst weitgehend tatenlos zusehen. Etliche Male habe man bei der in Darmstadt ansässigen Netzbetreibergesellschaft versucht durchzukommen, sei jedoch eine gefühlte Ewigkeit in der Warteschleife gehangen, so eine Sägewerks-Mitarbeiterin.

Als sich am anderen Ende der Leitung schließlich doch eine Mitarbeiterin gemeldet habe, sei von dieser gefragt worden, ob sich denn Menschen in dem betroffenen Raum befänden. Nachdem das verneint worden sei, habe die Frau mitgeteilt, dass man jemanden vorbeischicken werde, der dann in der auf dem Werksgelände befindlichen Trafostation den "Saft" vom Netz nehme.

Rund eine Stunde später sei dann ein Mitarbeiter vor Ort erschienen. Nachdem das Feuer gelöscht war, betrachtete man sich die Folgen näher: Rund eine halbe Million Euro Schaden entstand durch das Ereignis. "Das hätte verhindert werden können, wenn der Strom schnell abgeschaltet worden wäre", erhebt Stadler Vorwürfe gegen die e-Netz Südhessen. Denn dann hätten die Wehrleute rasch eingreifen und den Schaden "auf 40 bis 50.000 Euro" begrenzen können, schätzt der Unternehmer.

Auf Nachfrage nahm die e-Netz Südhessen Stellung. Am 5. August, um 15.19 Uhr sei der Leitwarte der e-Netz Südhessen AG von einer Mitarbeiterin des Sägewerks ein Brand gemeldet worden. In einem Telefonat zwischen Feuerwehr vor Ort und der Leitwarte habe die Wehr gebeten, die Stromversorgung des gesamten Sägewerks zu unterbrechen und um Freigabe des Einsatzorts durch eine elektrotechnische Fachkraft, um mit den Löscharbeiten beginnen zu können. "Als Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes ist der e-Netz Südhessen eine gezielte Fernabschaltung einzelner Anlagen nicht möglich", heißt es.

Es könnten nur größere Netzbereiche mit Folgen für private Haushalte, Unternehmen, Gesundheitswesen und öffentliche Einrichtungen abgeschaltet werden.

Insgesamt 15 Trafostationen im Gebiet zwischen Heddesbach, Neckarsteinach und Hirschhorn wären laut Unternehmenssprecher Gert Blumenstock von einer Fernabschaltung betroffen gewesen. Zudem wäre eine Fernabschaltung in diesem Fall auch nicht ausreichend gewesen, da für das Betreten der Anlage "in jedem Fall eine Freigabe vor Ort durch einen Fachmann erforderlich ist". Um 16.05 Uhr sei ein Mitarbeiter des e-netz-Bereitschaftsdienstes aus Erbach am Einsatzort eingetroffen und habe festgestellt, dass die Sicherheitseinrichtung des öffentlichen Versorgungsnetzes funktioniert und die Stromübergabe unterbrochen war. Nach Erdung des Einsatzbereichs habe die Feuerwehr mit ihren Löscharbeiten beginnen können.

Seit jenem Augusttag stehen jedenfalls brandbedingt zwei Großmaschinen des Betriebs still. Die Firma, die in normalen Zeiten eine jährliche Schnittkapazität von etwa 25.000 bis 30.000 Festmetern Holz hat, sägt derzeit gerade mal rund zehn Prozent davon.

In Kurzarbeit ist noch keiner von Stadlers etwa 25 Mitarbeitern. "Ich kann die Leute doch nicht einfach heimschicken", sorgt er sich. Allerdings: "Derzeit ist noch nicht klar, wie’s weitergeht", sagt Klaus Stadler. Er hat sich einen Anwalt genommen, der Regressansprüche gegen den Netzbetreiber prüft.

Update: Dienstag, 29. Dezember 2020, 17.30 Uhr

100.000 Euro Sachschaden bei Feuer in Sägewerk

Verletzt wurde niemand - Großeinsatz für Feuerwehren

Heddesbach. (pol/mün) In der Odenwald-Gemeinde Heddesbach brach am Mittwochnachmittag ein Feuer in einem Sägewerk aus. Über 100 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Heddesbach, Hirschhorn, Eberbach, Heiligkreuzsteinach, Schönau, Neckargemünd und Waldmichelbach waren im Einsatz.

Der Brand soll gegen 15 Uhr in einem Technikraum ausgebrochen sein, heißt es vonseiten der Polizei. Gegen 18.30 war das Feuer gelöscht - die Brandwache ging bis 23 Uhr.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Die Brandexperten des Polizeireviers Eberbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Donnerstag, 6. August 2020, 12.30 Uhr