Eberbach. (pol/mare) Eine falsche Nichte hat am letzten Donnerstag ein Eberbacher Ehepaar um 25.000 Euro betrogen. Das teilt die Polizei mit.

Die Anruferin bat demnach um finanzielle Hilfe, da sie ein Haus kaufen wolle. Sie täuschte dem über 80 Jahre alten Paar dabei geschickt vor, dass sie tatsächlich eine Verwandte sei.

Nachdem das Ehepaar von der Bank insgesamt 25.000 Euro abgehoben hatte, erhielt es einen weiteren Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten des LKA, der vorgab, gegen genau diese "Enkeltrick"-Bande zu ermitteln. Den Forderungen der Täter solle nachgegangen werden, damit man sie auf frischer Tat erwischen und festnehmen könne.

Um die Echtheit seines Anrufs zu beweisen, ließ sich das Ehepaar überzeugen, über die Wahl der Kennzahl "Stern+110" auf der Telefontastatur eine angebliche Polizeileitung anzuwählen. Über diese Umwahl meldete sich nun ein angeblicher Polizeibeamter des Polizeireviers Eberbach, der das Ehepaar nun gänzlich von der Echtheit der Ermittlungen überzeugte.

Als sich schließlich wieder die angebliche Nichte meldete, wies sie "Onkel und Tante" an, die 25.000 Euro in einem Umschlag auf den Reifen eines in der Straße geparkten Autos zu legen. Wenig später wurde das Geld von einem Mann abgeholt, was das Ehepaar beobachtete.

Kurz danach meldete sich erneut der angebliche Kriminalbeamte und teilte mit, dass die Täter mit dem Geld gefasst worden wären. Das Geld würde dem Ehepaar wenig später wieder übergeben werden. Nachdem die beiden Senioren Lunte gerochen hatten, erfuhren sie die bittere Wahrheit von der echten Polizei.