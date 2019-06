Eberbach. (pol/mare) Am Dienstagmittag haben angebliche Polizeibeamte versucht, an das Geld mehrerer Senioren in Eberbach zu gelangen. Das berichtet die echte Polizei.

Gegen Mittag erhielten mehrere ältere Menschen den Anruf eines angeblichen Beamten der Kriminalpolizei oder des Landeskriminalamtes. Und zwar unter dem Vorwand, dass kurz zuvor ein Einbrecher festgenommen worden sei, der einen Notizblock bei sich gehabt haben soll, auf dem die Namen und Adressen der Angerufenen gestanden haben sollen.

Die Senioren durchschauten allerdings das falsche Spiel der Anrufer und verständigten die Polizei. Ein Schaden ist nicht entstanden.