Eberbach. (pol/mare) Falsche Polizisten haben sich am Montagabend bei einer Eberbacherin gemeldet. Das berichtet die echte Polizei.

Kurz vor 20 Uhr klingelte demnach das Telefon der Frau. Es habe - so der Betrüger - einen Einbruch in der nahen Memelstraße gegeben und er wolle sich nun nach Wertgegenständen und dem Vermögen der Frau erkundigen.

Die Dame ließ sich allerdings nichts weiter auf das Gespräch ein und legte auf. Die angezeigte Telefonnummer übermittelte sie auch den Beamten des Eberbacher Polizeireviers.

Eine weitere Frau, die ebenfalls in der Nähe wohnt, erhielt ebenfalls am Montagabend einen Anruf - diesmal von einem Mitarbeiter eines "türkischen Inkasso-Unternehmens". Er wollte, dass die Frau monatlich rund 50 Euro an ein Kreditinstitut überweist. Ohne weiteren Kommentar beendete die Frau das Gespräch und verständigte ebenfalls die Polizei. Zu Schäden kam es nicht.