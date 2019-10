Eberbach. (RNZ) In ein Bekleidungsgeschäft in der Adolf-Knecht-Straße brachen Unbekannte von Donnerstag auf Freitag ein. Der oder die Täter zerstörten dabei in der Zeit zwischen Donnerstag, 11.30 Uhr und Freitag, 9.30 Uhr, die Verglasung eines Fensters, entriegelten dieses im Anschluss und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Nach Aufhebeln der Kasse entkamen die Eindringlinge mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Das wegen Einbruchsdiebstahl ermittelnde Polizeirevier bittet eventuelle Zeugen und Hinweisgeber um telefonische Meldung unter (0 62 71) 921 00.