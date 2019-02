Eberbach. (pol/mare) Zum Einsatz eines Rettungshubschraubers kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr in Eberbach. Das meldet die Polizei.

Ein 25-jähriger Mann war in einer Firma in der Gammelsbacher Straße dabei, Deckenpaneele zu montieren. Dabei stützte er sich auf ein noch nicht gesichertes Paneel, worauf dieses sich löste und der 25-Jährige rund drei Meter in die Tiefe stürzte. Beim Sturz zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu, worauf der alarmierte Notarzt entschied, ihn mit einem Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus bringen zu lassen.

Eine zunächst vermutete Lebensgefahr konnte im Verlauf der weiteren medizinischen Behandlung ausgeschlossen werden. Das zuständige Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.