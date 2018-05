Eberbach. (pol/eka) Weil ein 81-jähriger Autofahrer am Samstag um 9 Uhr auf der Pleutersbacher Straße ständig auf die Gegenfahrbahn geriet, machte er eine Polizeistreife auf sich aufmerksam. Bei der Hinterherfahrt fuhr der Fahrer in deutlichen "Schlangenlinien". Auf die Aufforderung mittels Blaulicht und Martinshorn sowie Hupen und Lichthupe reagierte der Fahrer überhaupt nicht. Kurz vor dem Ortseingang konnte der Mercedes schließlich überholt und gestoppt werden. Der Fahrer machte einen völlig apathischen Eindruck und gab an, aufgrund seines Gesundheitszustandes anTabletten eingenommen zu haben. Im Polizeirevier wurden dem 81-Jährigen von einem Arzt Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.