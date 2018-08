Osterburken/Zwingenberg. (ahn) "Ich bin zwar aufgeregt, aber es ist nicht so schlimm, immerhin ist ,The Rocky Horror Show’ mein Lieblingsmusical", meint Sebastian Kürpick bezüglich der Aufführungen eben dieses Musicals im Rahmen der Schlossfestspiele in Zwingenberg. Da wird er dann nämlich vom 2. bis 5. August als Backing Vocal, also Hintergrundsänger, auf der Bühne stehen.

Der Osterburkener, der gerade sein Abitur - natürlich mit Schwerpunkt Musik - am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim abgelegt hat, hat, nahm im Frühjahr erfolgreich am Casting für eine der drei Backing-Vocal-Stellen teil. Doch der 18-Jährige kann nicht nur gut singen, in ihm stecken noch eine Menge anderer Fähigkeiten, wie wir bei einem Treffen herausfanden.

"Der Tag des Castings war echt stressig", sagte er rückblickend. Grund dafür waren vor allem äußere Umstände: "Ich war krank und abends hatte ich dazu noch öffentliches Abiturvorspiel." Beim Casting selbst habe es darüber hinaus noch anfangs technische Probleme gegeben. "Außerdem waren noch richtige Opernsänger da. Als die sich in den höchsten Tönen eingesungen haben, war ich schon etwas eingeschüchtert und aufgeregt."

Doch die Jury sei super nett gewesen, da habe die Aufregung nachgelassen, erzählt er. Für das Lampenfieber gab es indes eigentlich überhaupt keinen Grund, denn er überzeugte beim Casting so sehr, dass die Jury ihm nach seinem Vorsingen sogleich die Stelle anbot.

Zum Singen ist Sebastian vor allem durch einen gewissen Michael Jackson gekommen. "Er hat mich schon früh zum Singen und zum Tanzen animiert. Singen war schon immer mein Traum." Als weitere Vorbilder dienen ihm Lady Gaga und David Bowie.

Seine Gesangsausbildung hat er von klein auf bei verschiedenen Lehrern genossen. Diese sei allerdings in letzter Zeit wegen der Abiturvorbereitung ein wenig zum Erliegen gekommen - der Qualität seines Gesangs hat dies jedoch offensichtlich keinen Abbruch getan.

Doch Sebastian hat nicht nur im Singen eine musikalische Ausbildung, sondern auch an diversen Instrumenten, und zwar gleich an vier: am Klavier, an der Geige und Bratsche sowie an der Gitarre.

Privat hört er vor allem gerne Elektronische Musik, aber auch Pop oder Rock. "Es kommt nicht auf die Stilrichtung an, sondern auf die Musik selbst." In die elektronische Richtung geht noch ein weiteres Hobby des Kreativgeists: In seiner Freizeit widmet sich Sebastian dem Songwriting und dem Produzieren von Musik, vor allem in Richtung elektronischer Tanzmusik (EDM). Inzwischen hat er schon circa 200 Songs produziert, die jedoch noch ihrer Veröffentlichung harren.

Doch seine Kreativität macht nicht an den Grenzen der Musik halt. Daneben interessiert er sich zum Beispiel auch fürs Theaterspielen. So hat er schon bei den von der Buchener Musikschule veranstalteten Theaterproduktionen "Odysseus" und "Momo" mitgewirkt.

Auch Tanzen gehört zu seinen Leidenschaften, im Alter von fünf Jahren war er sogar ein Jahr lang im Ballett. "Das war schon etwas schwierig als einziger Junge." Gerade tanzt er Hip-Hop an der Adelsheimer Tanzschule Boger.

Daneben interessiert er sich noch fürs Malen und Zeichnen sowie für das Schreiben von Romanen. Auch darin ist er außerordentlich produktiv: Fünf Bücher habe er bereits geschrieben, die jedoch ebenfalls noch nicht veröffentlicht sind.

Doch unter all den Vorlieben und Fähigkeiten nimmt beim Multitalent das Produzieren von Musik einen besondern Stellenwert ein. Dies strebt Sebastian auch künftig als Beruf(ung) an. Doch der sympathische Osterburkener ist dabei zugleich Realist und steht mit beiden Beinen im Leben: Für ein zweites Standbein wird er mit seinem Studium im Fach Biologie ab Oktober in Würzburg die Grundlagen legen.

Davor standen jetzt allerdings erst einmal die Proben für "The Rocky Horror Show" an. Zum Teil zwölf Stunden am Tag lang wurde jede Einzelheit einstudiert.

Sebastian freut sich riesig auf den Auftritt: "Ich stehe da mit absoluten Profis auf der Bühne, das ist schon eine Ehre für mich. Schon bei einer Probe mit den Backing Vocals herrschte eine lockere Stimmung - es hat einfach Spaß gemacht."

Bei den Aufführungen werdennatürlich auch seine Eltern vor Ort sein, die ihn - wie er betont - immer toll unterstützt haben.

Info: Die Aufführungstermine: Donnerstag, 2. August, bis Sonntag, 5. August, jeweils um 20.30 Uhr; am Samstag zusätzlich um 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de im Internet.