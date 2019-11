Adelsheim/Kehl/Freiburg. Ihre Französischlehrerin werden Felix und Till Neumann (beide 36) wohl nie vergessen. Die Frau wusste, was sie tun muss, um zwei Jungs aus dem Odenwald für die fremde Sprache zu begeistern. „Sie hat mit viel Herz und Leidenschaft unterrichtet und uns damit sehr motiviert“, erinnert sich Till. Vermutlich merkte die Lehrerin, dass die Zwillinge ein Faible für Sprache haben. Aber dass ihre Schüler einmal vor dem Bundespräsidenten rappen oder von Angela Merkel als Ehrengäste eingeladen werden - das hätte sie sicher nicht gedacht.

Vor sieben Jahren gründeten die Zwillingsbrüder die Hip-Hop-Band Zweierpasch, mit der sie mittlerweile international erfolgreich sind. Die Texte schreiben Felix und Till selbst – auf Deutsch und auf Französisch. Ihr bislang größtes Konzert gaben die beiden vor mehr als einem halben Jahr in Malis Hauptstadt Bamako.

Sechs Fragen an Till und Felix Neumann von Zweierpasch Kamera und Produktion: Anna Manceron

Aber wie verschlägt es zwei Musiker aus dem Odenwald nach Westafrika? Die Zwillinge wirken selbst ein bisschen überrascht, als sie über den Weg sprechen, den sie in den vergangenen 20 Jahren zurückgelegt haben. Angefangen hat alles in Sennfeld – einem Ortsteil von Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis mit 1200 Einwohnern.

Dort wuchsen die Brüder auf einem ehemaligen Bauernhof auf, den sich ihre Eltern mit zwei anderen Familien teilten. Drei- bis viermal im Jahr kommen Felix und Till dorthin zurück, um ihre Verwandten zu besuchen. Was sie heute noch mit dem Ort verbindet? Till muss nicht lange überlegen. „Das Gefühl von Heimat“, sagt er. „In Sennfeld sind wir groß geworden und dort haben wir unsere ersten Schritte als Musiker gemacht.“

Das war Ende der 90er-Jahre. Im Keller ihres Elternhauses richteten sich die Zwillinge eine Ecke ein, wo sie mit Freunden rappten und ihre ersten Songs schrieben. Ihre Vorbilder: Curse, Samy Deluxe, Freundeskreis und die Beginner, die damals noch unter dem Namen Absolute Beginner auftraten. Ihr Stil: Conscious Rap – eine Form des Hip Hop, die sich als Gegenpol zum Gangsta-Rap versteht. Die Texte sind meistens politisch und prangern soziale Missstände an.

Wenn man mit Felix und Till spricht, wird deutlich, was die beiden an dieser Musik fasziniert. „Hip Hop war schon immer eine Form des Protests gegen Armut und die ungerechte Verteilung von Reichtum“, erklärt Felix. „Das ist etwas, womit ich mich identifizieren kann.“ Sein Bruder nickt heftig und fügt hinzu: „Mir gefällt dieses Aufmüpfige und Rebellische. Das hat man in anderen Musikstilen nicht.“

Irgendwann fingen die Brüder dann an, auch auf Französisch zu texten. „Die Sprache haben wir vor allem durch den Rap gelernt“, erinnert sich Till. „Wir fanden die Künstler gut und wollten natürlich auch ihre Texte verstehen.“ Zu ihren französischen Vorbildern gehörten die Gruppe IAM aus Marseille, die Saïan Supa Crew oder der aus dem Senegal stammende Rapper MC Solaar. Zu Frankreich hatten die Brüder schon als Kinder eine besondere Beziehung: Jedes Jahr an Ostern fuhr die Familie in die Ardèche – und manchmal auch nach Korsika.

Nach dem Abitur landeten die beiden in Lons-le-Saunier, einer Kleinstadt im französischen Jura. „Wir wollten wissen, wie es sich anfühlt, in Frankreich zu leben“, erinnert sich Till. Und das war zunächst schwieriger als gedacht. „Am Anfang waren wir mit unserem Schulfranzösisch ganz schön aufgeschmissen“, räumt er lachend ein. „Aber wir waren ja zu zweit und haben uns durchgekämpft.“

Zehn Monate lang kümmerten sie sich als Praktikanten um Jugendliche mit geistiger Behinderung. In ihrer Freizeit gaben sie Deutschunterricht und besuchten Konzerte. Dabei ist ihnen vor allem eins aufgefallen: „In Frankreich haben Musik und Kultur einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland“, sagt Till. „Da wird Künstlern einfach mehr Wertschätzung entgegengebracht.“

Trotzdem entschieden sich die Brüder dafür, wieder in Deutschland zu leben – vor allem wegen Freunden und Familie. Auf die Nähe zu Frankreich wollten sie trotzdem nicht verzichten. Deshalb wohnen sie heute im deutsch-französischen Grenzgebiet: Felix in Kehl, Till in Freiburg. Und obwohl sich jeder sein eigenes Leben aufgebaut hat, sind die Zwillinge immer noch eng verbunden. Was sie zusammenhält, ist die Musik. Inzwischen machen die beiden World Hip Hop – also Rap mit Einflüssen aus Jazz, Funk, Reggae und traditionellen Elementen wie afrikanischem Gesang oder persischem Rap.

„Früher waren wir eine rein deutsch-französische Band, aber durch unsere Reisen haben wir uns weiterentwickelt“, erzählt Till. Ihre Konzerte haben die Hip Hopper schon quer durch Europa, aber auch nach Asien und Afrika geführt. Meistens auf Einladung von Kultureinrichtungen wie dem Goethe-Institut oder dem Institut Français. Dabei treten sie häufig in Krisengebieten auf - zum Beispiel in Mali oder in der Ukraine. „Wir machen Musik für Frieden und Toleranz. Ich glaube, das spricht die Menschen vor Ort an“, sagt Till.

Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihm das Konzert in Mali im vergangenen März – denn der Auftritt war nicht ganz ungefährlich. „Das französische Militär hat uns gleich am ersten Tag über die Sicherheitslage vor Ort informiert“, berichtet Till. „Die Soldaten rieten uns, große Menschenmengen zu meiden.“ Ein gut gemeinter Ratschlag, den die Brüder trotzdem in den Wind schlugen: Drei Tage später gaben sie ein Konzert vor 10.000 Menschen.

„Wir waren auf Einladung der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) da und haben den Verantwortlichen vertraut, dass sie die Lage in Bamako richtig einschätzen“, erklärt der Musiker. „Auf eigene Faust hätten wir das nicht gemacht.“ Auch mehr als ein halbes Jahr später erzählt er voller Begeisterung von dem Abend. „Das Konzert war der Hammer“, sagt Till und grinst. „Du kommst nach Afrika, denkst, es kennt dich niemand und plötzlich stehen da 10.000 Leute vor der Bühne. Das sind Momente für die Ewigkeit.“

Der Trip in das krisengeschüttelte Land hat die beiden nicht mehr losgelassen. Bei einem von der GIZ organisierten Demokratie-Workshop mit Künstlern in Bamako erlebten sie, wie viel Leid der Krieg im Norden des Landes verursacht hat. Seitdem interessieren sich die Brüder ganz besonders für das Thema „Waffengewalt“. Für Felix ist es sogar das wichtigste Thema ihres neuen Albums, das am Freitag, 29. November, beim Independent-Label Jazzhaus Records aus Freiburg erscheint. Neben Zweierpasch sind darauf auch Gastmusiker aus den USA, Philippinen, Chile, Mali, Frankreich und Deutschland zu hören.

„Un peu d’Amour“ (Ein bisschen Liebe) ist ein musikalisches Plädoyer für Frieden und mehr Empathie. Auf dem Longplayer geht es um Migranten, die sich von Mauern und Elektrozäunen nicht aufhalten lassen. Um den französischen Widerstandskämpfer Jean Moulin, der im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis kämpfte. Um die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich und die Proteste gegen die Rodung des Hambacher Forsts. Um Atomkraft und Plastikmüll. Und um die Rüstungsindustrie. In dem Song „Panzer Politik Poesie“ prangern die Hip Hopper deutsche Waffenexporte an. „Bang bang bang, alle 14 Minuten“, heißt es da. Genauso oft sterbe ein Mensch auf der Welt durch eine deutsche Waffe, erklärt Felix und betont: „Der einzige Weg, dieser Gewalt ein Ende zu setzen ist, keine Waffen mehr zu produzieren.“

Für die Brüder ist ihre Musik weit mehr als nur ein Hobby. Neben ihren Konzerten geben sie auch Rap-Kurse für Schüler in Frankreich und Deutschland. Für ihr Engagement in der deutsch-französischen Zusammenarbeit und ihre Musik erhielt die Band im vergangenen Jahr sogar den mit 10.000 Euro dotierten Adenauer-De-Gaulle-Preis. „Ein sehr bewegender Moment“, erinnert sich Till. „Auch wenn es sich ein bisschen surreal angefühlt hat, zwischen lauter Politikern im französischen Außenministerium zu stehen.“

Für Zweierpasch sind die Zwillinge quasi ständig auf Achse. Zwölf-Stunden-Tage sind keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Songtexte schreiben, Mails beantworten, die Homepage aktualisieren – all das müssen die beiden neben ihren eigentlichen Jobs erledigen. Felix koordiniert hauptberuflich interkulturelle Bildungsprojekte für Migranten und Geflüchtete in Kehl. Und Till arbeitet als Journalist bei einem Stadtmagazin in Freiburg.

Zweierpasch auf Achse - Die Fotogalerie























Als sie von der Doppelbelastung mit zwei Jobs erzählen, werden die Brüder nachdenklich. „Der Traum, von der Musik zu leben, ist auf jeden Fall da“, sagt Till. Sein Bruder nickt zustimmend. „Wir überlegen immer wieder, aus diesem ‚Doppelleben‘ ein reines Künstlerleben zu machen“, erklärt Felix. „Aber es ist schwierig, davon allein zu leben.“

Die Arbeit als Musiker sei hart und es gebe wenig Möglichkeiten für Förderungen – zum Beispiel bei der Sozialversicherung oder bei Aufträgen für öffentliche Konzerte. „Irgendwie hängen wir ja auch an unseren ‚normalen‘ Jobs“, sagt Till nach einer kurzen Pause. „Meine Arbeit als Journalist und Felix‘ soziale Projekte geben uns Stabilität und einen Einblick in Bereiche, mit denen wir sonst nichts zu tun hätten. Es wäre schade, das aufzugeben.“

Info: Am 28. März 2020 spielen Zweierpasch im Rabatz in Heidelberg.