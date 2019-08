Walldürn. (RNZ) Ein in keinster Weise lustiger Clown treibt aktuell in Walldürn sein Unwesen. Die Schreckensgestalt mit ihren orangefarbenen Haaren, dem bleichen Gesicht und einem silbernen Kostüm haben Passanten in der Innenstadt und Social-Media-Nutzer auf Facebook entdeckt. Sie ist jedoch kein Relikt des Horrorclown-Phänomens, bei dem sich 2016 zahlreiche Personen in gruselige Clownskostüme gekleidet haben, um andere damit zu erschrecken. Wer Stephen Kings Roman "Es" gelesen oder eine der Verfilmungen gesehen hat, erkennt in der Gestalt den Clown "Pennywise": Der ist eine von vieler Manifestationen von "Es", das seit Urzeiten die Kleinstadt Derry terrorisiert und regelmäßig heimsucht.

Damit wird auch schnell klar, warum "Pennywise" plötzlich in Walldürn aufgetaucht ist: Das Walldürner Kino, die Löwenlichtspiele, bewirbt damit die Fortsetzung der Neuverfilmung des Stephen-King-Horrorklassikers. Der Film "Es: Kapitel zwei" startet am 5. September in den Kinos. "Wir zeigen den neuen Film allerdings schon am Mittwoch davor in einer Preview-Nacht: einmal als Double-Feature zusammen mit dem ersten Kapitel und zusätzlich die einzelne Vorpremiere des zweiten Teils", teilt der Theaterleiter Florian Munz auf Nachfrage der RNZ mit.

Die Schreckensgestalt macht Werbung für eine Vorpremiere des Films "Es: Kapitel zwei".

Um diese Vorpremieren zu bewerben, haben die Löwenlichtspiele "ihren eigenen Pennywise" auf eine kleine Tour durch Walldürn geschickt. "Es braucht aber niemand Angst haben, in einer dunklen Gasse von unserem ,Pennywise‘ überrascht zu werden. Zur Sicherheit ist er immer in menschlicher Begleitung unterwegs, da wir uns bewusst sind, dass einige Menschen Angst bekommen könnten", erklärt Munz.

Das Kino will nun nach und nach auf Facebook Fotos von verschiedenen Orten in Walldürn posten, die "Pennywise" besucht hat. Bei der Vorpremiere am Mittwoch, 4. September, macht der Clown dann möglicherweise nicht nur auf der Leinwand seine Aufwartung, wie Munz durchsickern lässt.

> Zum Inhalt des ersten Kapitels von "Es": Ben, dessen kleiner Bruder vor Monaten verschwunden ist, will sich mit dessen Tod nicht abfinden und forscht im Kanalsystem seiner Heimatstadt Derry nach ihm. Unterstützt wird er von seinen Freunden, Außenseitern wie er, denen von einer Gruppe älterer Jungs immer wieder aufgelauertwird. Doch die Freunde bekommen es mit einem ungleich mächtigeren Gegner zu tun: einem Clown, der sich in das verwandelt, was sein Gegenüber am meisten fürchtet.

> Zum Inhalt des zweiten Kapitels von "Es": 27 Jahre, nachdem der Klub der Verlierer "Pennywise" besiegte, kehrt dieser zurück, um die Stadt Derry aufs Neue zu terrorisieren. Längst haben sich die Wege der mittlerweile erwachsenen Verlierer getrennt. Wieder verschwinden Kinder, sodass Mike, der Einzige der Truppe, der in der Heimatstadt geblieben ist, die anderen nach Hause zurückholt. Traumatisiert durch die Erfahrungen der Vergangenheit, muss jeder seine tiefsten Ängste überwinden, um "Pennywise" endgültig zu vernichten ... und sich dem Clown entgegenstellen, der mörderischer ist als jemals zuvor.