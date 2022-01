Buchen/Klinge. (pm) Im November meldete sich ein Jugendlicher des Kinderdorfs in der Verwaltung der Klinge bezüglich einer Spendenaktion der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB). Er ist dort aktuell Schüler und an dem Projekt beteiligt.

Wie die Idee entstand, erklärte er so: "Der Ursprung dieser Aktion entstand im November 2020. Die SMV der Zentralgewerbeschule Buchen war wie jedes Jahr am Planen großer Projekte, dafür wurden die Schülersprecher und Klassensprecher in Gruppen aufgeteilt. In diesen Gruppen befanden sich Darline Mauritz und Lucas Künzig, die sich in den Pausen den Kopf zerbrachen, bis sie sich durch ihre ehemals besuchte Schule inspirieren ließen."

Denn 2020 organisierten die Klassen in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation "Johanniter" eine umfangreiche Kiste mit Lebensmitteln. Schließlich wurden dann ungefähr 30 Kisten zur Weihnachtszeit durch die Johanniter International im Osten verteilt.

"In diesem Jahr entschieden sich die Hauptorganisatoren am ZGB, vertreten durch die Schülersprecherin Darline Mauritz, die Klassensprecher Lucas Künzig und Dao Nguyen, sich regional zu engagieren. Als optimal wurde hierbei das Kinder- und Jugenddorf Klinge angesehen. Das Ziel war es, den dort untergebrachten Kindern und Jugendlichen während der schweren Corona-Pandemie unter die Arme zu greifen. Das Projekt erhielt viel Zustimmung von den Klassenverbänden", erklärt der ZGB-Schüler. Die Schüler organisierten in den umliegenden Supermärkten Lebensmittel und auch ausgewählte Kleidungsstücke von zuhause, die schließlich in Kisten verpackt wurden.

Nun wurden vor Kurzem die Kisten von Lucas Künzig, Tobias Czerny, Darline Mauritz und Dao Nguyen an die Klinge übergeben. Klinge-Vorsitzender Dr. Christoph Klotz und Jana Brauß empfingen die vier in der Klinge, um die Spenden entgegenzunehmen. Stellvertretend für alle Schüler der ZGB bzw. für alle Unterstützer dieser tollen Aktion dankte Dr. Klotz den vier Schülern, die gleich mit mehreren Fahrzeugen anreisen mussten, um die vielen Pakete zu übergeben. "Es ist keinesfalls etwas Selbstverständliches, wenn sich so junge Menschen bereits so solidarisch denen gegenüber zeigen, die weniger Glück haben. Darauf kann die ganze Schulgemeinschaft wirklich stolz sein", lobte Dr. Klotz, der den vielen jungen Spendern seinen Dank aussprach.