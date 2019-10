Minister Peter Hauk eröffnete am Donnerstag in Neckarelz die Wildwochen von "Schmeck den Süden" und stellte die "Für-Daheim-Box" gegen Lebensmittelverschwendung vor. Zudem zeichnete er erfolgreiche Winzer und Bildungseinrichtungen aus. Foto: Bernd Kühne

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) "Regionaler Genuss liegt im Trend. Das Genießerland Baden-Württemberg kann mit seinen inzwischen mehr als 310 ‚Schmeck den Süden‘-Gastronomen flächendeckend mit einem authentischen, transparent regionalen Angebot aufwarten. Wildbret aus der Region passt genau in dieses Konzept", sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Donnerstag in Neckarelz anlässlich der Eröffnung der Wildwochen. Gleichzeitig stellte er die "Für-Daheim-Box" vor, die im Zuge der neuen Kampagne des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) dabei helfen soll, Lebensmittelabfall zu reduzieren.

Die "Für-Daheim-Box". Foto: MLR

Regionalität fragen immer mehr Verbraucher nach. Darin liegt großes Potenzial auch für die regionale Gastronomie. Im Rahmen der mehrjährig angelegten Regionalkampagne des Landes "Natürlich. Von daheim" wird das Ziel verfolgt, das unverwechselbare Profil heimischer und regional erzeugter Lebensmittel bei den Verbrauchern zu schärfen. Aktionen wie die Wildwochen leisten hierbei einen Beitrag.

"Das MLR setzt sich nicht nur für Regionalität und die Wertschätzung von Lebensmitteln ein, sondern im Zuge der neuen Kampagne ‚Lebensmittelretter - neue Helden braucht das Land‘ vor allem auch gegen Lebensmittelverschwendung", betonte Hauk. Die Einführung der "Für-Daheim-Box" sei deshalb ein wichtiger Schritt, um Verbraucher für einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln zu sensibilisieren".

Mit der "Für-Daheim-Box" können Restaurantbesucher ganz einfach ihre Essensreste mitnehmen und zu Hause erneut genießen. Die Bereitstellung der Boxen wird durch eine Kooperation zwischen Ministerium, den "Schmeck-den-Süden"-Gastronomen und dem Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ermöglicht. Die Boxen können nach dem Gebrauch kompostiert oder recycelt werden. "Indem wir den Gästen die Möglichkeit bieten, ihre Reste mit nach Hause zu nehmen, möchten wir den bewussteren Umgang mit Lebensmittelresten und das Image der Restemitnahme allgemein verbessern. Damit möchten wir einen kleinen Beitrag zur Reduzierung von Lebensmittelresten leisten und damit die Wertschätzung für unsere Lebensmittel in den Mittelpunkt stellen", sagte Peter Hauk.

Die "Schmeck den Süden"-Gastronomen sind klassifiziert und unterliegen einem Dokumentations- und Kontrollsystem. Dem Netzwerk, einem Gemeinschaftsprojekt der baden-württembergischen Gastronomie, gehören derzeit 310 Betriebe an. Diese Betriebe nutzen die Initiative als Basis für ihr regionales Angebot, sie ist somit wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung. Die Tiefe und Breite des regionalen Angebots der teilnehmenden Betriebe werden klassifiziert und in drei Kategorien - den drei Löwen - eingeteilt.

Wie Peter Hauk weiter aufzeigte, sei Wildbret aus den heimischen Wäldern und Feldfluren ein hochwertiges und vielfältiges regionales Lebensmittel. Sowohl bei den Verbrauchern, als auch in der Gastronomie werde es zunehmend nachgefragt und gewinne an Bedeutung. "Dieses Jahr wird ein gutes Angebot an Wildprodukten erwartet", sagte der Minister. Angesichts der Notwendigkeit der gezielten stärkeren Bejagung von Wildschweinen auf Grund der Afrikanischen Schweinepest stelle sich die Frage einer wirtschaftlichen und kontinuierlichen Vermarktung der erlegten Tiere. Somit erbringe eine große Nachfrage nach Wild und Wildfleischprodukten aus heimischen Jagdrevieren den Jägern einen ökonomischen Anreiz, intensiv zu jagen.

Info: www.lebensmittelretter-bw.de und unter www.von-daheim.de