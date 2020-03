Walldürn-Neusaß. (mira) Unter dem wohlklingenden Namen "Zafferano" – zu Deutsch Safran – wurde zum 1. März das Restaurant des Golfclubs Glashofen-Neusaß unter neuer Leitung eröffnet. Im Beisein geladener Gäste hieß Präsident Ronald Schneider die künftigen Betreiber der Club-Gastronomie willkommen: Priscilla Micaletto und Piero Sodaro.

In Neusaß führt Piero Sodaro erstmals selbständig ein Restaurant. Die neuen Gastronomen bieten in ihrem Risto-Bistro-Café Gerichte aus der italienischen und bayerischen Küche an. Priscilla Micaletto, die in Nordrhein-Westfalen geboren ist, verfügt über langjährige Erfahrung im Service und Hotelmanagement.

Der Sizilianer Piero Sodaro hat den Beruf des Kochs von der Pike auf gelernt und sein Wissen und Können im In- und Ausland erweitert. In zahlreichen, teilweise auch vom Guide Michelin ausgezeichneten Häusern hat er schon die Gaumen der Gäste verwöhnt.

Präsident Ronald Schneider hoffte, dass die Golfsaison bald starten könne, und wünschte dem Paar viel Erfolg.

Ortsvorsteher Erich Bundschuh begrüßte die neuen Gastwirte auch im Namen von Bürgermeister Markus Günther und freute sich auf ein schönes Miteinander auf der Walldürner Höhe.

Denn nicht nur Golfsportlern stehen die Türen des Lokals offen, sondern allen, die kulinarisch die italienische und bayerische Speisekarte bevorzugen.

Bei einem Buffet wurde auf die Neueröffnung angestoßen.

Info: Das "Zafferano" ist dienstags bis sonntags von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet, bei Betrieb und Reservierung auch länger. Ab April hat es auch montags auf. Kontakt: Tel. 06282/7384.