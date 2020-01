Buchen/Sinsheim-Rohrbach. (tk/tra) Am ersten Weihnachtsfeiertag war in Rohrbach ein scheues Tier vor die Linse einer automatischen Wildkamera eines Jägers getappt: Ein Wolf. Dies bestätigte am Freitag auch das Landesumweltministerium in einer Pressemeldung. Wo sich das Tier momentan aufhalte, lasse sich nicht beantworten. "Wölfe können 60 bis 70 Kilometer am Tag zurücklegen", sagte Ministeriumssprecher Matthias Schmid. Die forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg habe dem Ministerium zudem bestätigt, dass sich "Ende Dezember ein Wolf in der Region um Sinsheim aufgehalten hat". Ein Foto, das der FVA am 31. Dezember überspielt wurde, "ist echt und stammt aus dem Kraichgau", heißt es.

Außerdem informierte die FVA das Umweltministerium darüber, dass am 2. Januar zwei Dammwildkühe bei Buchen tot aufgefunden worden seien. Weitere Untersuchungen sollen, so die FVA, klären, wie die Tiere zu Tode gekommen sind. Nach Informationen, die der RNZ vorliegen, wurde das Wild bei Hettigenbeuern gefunden. Nun soll geprüft werden, ob es von einem Luchs gerissen worden sein könnte.

Der Polizei Buchen lagen am Montag noch keine Informationen über verendetes Damwild vor. Die stellvertretende Kreisjägermeisterin Barbara Eck-Jaroschinsky von der Kreisjägervereinigung Buchen teilte auf Nachfrage der RNZ mit, dass rund um Buchen kein Wolf gemeldet worden sei.