Walldürn. (mb) Wie man Fake News erkennt und sich vor Manipulationen in den Medien schützen kann, darüber sprach am Donnerstagabend der Medienethiker Professor Dr. Christian Schicha in der Nibelungenhalle. Der Wissenschaftler war Gast beim Wirtschaftsforum der Volksbank Franken eG, der Frankenlandschule und des Fördervereins der Frankenlandschule.

Dass das Thema "Falsche Fakten - Merkmale und Motive von Fake News im Internet" vielen Menschen unter den Nägeln brennt, zeigte die große Zahl an Besuchern in der Nibelungenhalle. Bankdirektor Klaus Holderbach freute sich in seiner Begrüßungsansprache zunächst über die gute und lang anhaltende Zusammenarbeit seines Kreditinstituts mit der Frankenlandschule. Bereits zum 27. Mal veranstalte man gemeinsam ein Wirtschaftsforum. "Daran können Sie sehen, wie wichtig uns eine dauerhafte und nachhaltige Zusammenarbeit mit den Schulen unseres Geschäftsgebiets ist."

Professor Dr. Christian Schicha zeigte in seiner Präsentation, dass der Begriff Fake News zwar aus jüngster Zeit stammt, Bilder und Nachrichten aber schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten manipuliert und gefälscht werden.

So zeigte er Titelseiten verschiedener Yellow-Press-Magazine aus dem Jahr 1992, die Prinzessin Stéphanie von Monaco mit einem ins Bild hineinmontierten Baby zeigten. Er wies auf erfundene Interviews in der "Freizeitrevue" aus dem Jahr 2016 hin und auf Werbung, Public Relation und Schleichwerbung im Bereich Auto- und Reisejournalismus. Weiter ging es mit Paul McCartney. Ein Bild aus dem Jahr 1969 soll beweisen, dass der Beatles-Star längst gestorben sei. Ferner erinnerte der Professor an die vermeintlichen Hitler-Tagebücher des "Stern" aus dem Jahr 1983 und an diverse Verschwörungstheorien zur Mondlandung oder zu den Attentaten des 11. September 2001.

Weil Medien häufig ungeprüft voneinander abschrieben, machten Falschmeldungen schnell die Runde. Und auch Vorverurteilungen reihte der Professor in die Reihe der Fake News ein. Er nannte unter anderem eine angeblich vom Moderator Andreas Türck begangene Vergewaltigung. Der Fernsehmann wurde vor Gericht freigesprochen, sein Ruf war dennoch ruiniert.

Weiter ging es mit Fotos aus der UdSSR, aus denen Josef Stalin in Ungnade gefallene und hingerichtete ehemalige Weggefährten wegretuschieren ließ. Die Bild-Zeitung machte es ähnlich und entfernte rund 80 Jahre später ihren damaligen Chefredakteur Kai Diekmann aus einem Bild mit Teilnehmern der Organisation "Atlantik-Brücke".

Was wird getan, um Desinformation aufzudecken oder zu bekämpfen? Professor Dr. Christian Schicha nannte hier den Deutschen Presserat, ein Selbstkontrollorgan der deutschen Presse. Der "Bildblog" deckt Falschmeldungen der Bild-Zeitung auf. Außerdem klären Medienmagazine wie "Zapp" vom NDR auf. Einen sogenannten "Faktencheck" betreiben auch die Investigativ-Journalisten des unabhängigen Online-Portals "Correctiv".

Wer beim alltäglichen Medienkonsum Fake News erkennen will, sollte nach den Worten von Schicha mit einem gesunden Maß an Skepsis Nachrichten hinterfragen und die Quellen prüfen. Wie professionell ist die Aufmachung, wie seriös das Medium? Wer ist der Autor? Gibt es ein Impressum?

Durch eine wirksame Kontrolle die Entstehung von Fake News von vornherein auszuschließen, ist nach Meinung Schichas schwierig. Eine staatliche Kontrolle beurteilt er als kritisch, weil dadurch die Freiheit der Information und die Meinungsfreiheit gefährdet werden könnten. Letztlich seien auch die Medien und Betreiber selbst gefordert, Fake News zu verhindern.

"Fake News zerstören langsam das Vertrauen in die Institutionen", gab nach dem Vortrag Studiendirektor Torsten Mestmacher, Leiter der Frankenlandschule, zu Bedenken. In der abschließenden Fragerunde ging es unter anderem um unseriöse Informationsquellen aus dem Internet, um die Frage, wer die Kontrolleure kontrolliert und darum, dass immer weniger Menschen für Qualitätsjournalismus Geld ausgeben wollten. "Aufklären, aufklären, aufklären!", lautete der Schlussappell des Professors und plädierte für ein eigenes Schulfach "Medienkompetenz".