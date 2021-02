Buchen. (mb) Gähnende Leere herrscht in der Pizzeria "Da Guiseppe" am Kaufland. Über 60 Sitzplätze verfügt Wirt Valon Dibrani auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern. Doch auch er darf wie alle Gastronomen wegen der Corona-Krise Speisen nur zur Abholung anbieten. Normalerweise arbeitet der 45-Jährige gemeinsam mit seiner Frau, drei Mitarbeitern und einer Aushilfskraft in dem Restaurant. Zurzeit hilft ihm nur sein Pizzabäcker stundenweise bei der Arbeit.

Auch schon vor der Coronazeit bot Dibrani Speisen zum Abholen an, was schon immer gut angenommen wird. Im Vergleich zu damals holen derzeit weniger Leute mittags Essen ab, dafür aber mehr abends. "Ich habe 75 Prozent Umsatzeinbußen", stellt Dibrani fest. Die Novemberhilfe für Gastronomen habe er noch nicht erhalten, auch keine Abschlagszahlung.

Valon Dibrani lobt seinen Verpächter, der ihm bei der Pacht entgegengekommen sei. "Das hat uns sehr geholfen", stellt Dibrani fest. Er hofft, am 1. März wieder aufmachen zu dürfen. Denn mit dem beginnenden Frühjahr lockt die Sonne die Leute nach draußen. Die Sitzplätze im Freien vor seinem Lokal seien dann sehr beliebt bei den Gästen.

Valon Dibrani ist in Kosovo-Albanien aufgewachsen. Im Jahr 1995 kam er im Alter von 20 Jahren nach Deutschland. Er lebte zunächst in Hamburg und zog wenig später in die Region, wo Familienangehörige von ihm leben. Diese betrieben im Rhein-Neckar-Kreis sehr erfolgreich Gaststätten mit italienischer Küche.

In dem Restaurant am Kaufland arbeitete er zunächst als Kellner, bevor er es im Jahr 1999 übernahm.

"Die kulinarische Tradition von Albanien und Italien ist ähnlich", stellt er fest. Valon Dibrani lernte als Kind in der Schule Italienisch. Er bietet seinen Gästen neapolitanische Küche an. Auf seiner Karte zählt man 41 unterschiedlich Pizzasorten, 20 Pastagerichte und zwölf Salate. Den Nudelteig für seine Pastagerichte bereitet Dibrani mit seinem Koch selbst zu. Nachtisch bietet man nicht zum Abholen an. Das ist aus Sicht von Valon Dibrani aber kein Problem: "Unsere Pizzen sind so groß, da bleibt im Bauch kein Platz für ein Dessert."

> Kontakt: Pizzeria Da Guiseppe, Daimlerstraße 1 (am Kaufland), 74722 Buchen, Telefon 06281/51817, mc-valon-pizza@hotmail.de, www.pizzeria-da-giuseppe.eu

> Bestellungen: während der Öffnungszeiten montags bis samstags von 11 bis 20, sonntags von 12 bis 20 Uhr

> Speisekarte: Pizza, Pasta und Salate. Siehe unter www.pizzeria-da-giuseppe.eu

> Renner: alle Sorten an Pizza