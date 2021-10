Buchen-Hainstadt. (rüb) Der Anblick ist verstörend: Mitten im Wald, auf dem Welscheberg nordwestlich von Hainstadt, tun sich plötzlich riesige Freiflächen auf. Viereinhalb Hektar Wald – oder, zur besseren Vorstellung, 45.000 Quadratmeter – wurden hier in den letzten Wochen für den Bau von vier Windkraftanlagen gerodet. 9000 Haushalte sollen durch den Windpark ab dem Jahr 2023 mit grünem Strom versorgt werden. Um die 212 Meter hohen Riesen aber überhaupt errichten zu können, war zunächst dieser Kahlschlag notwendig. Ob es sinnvoll ist, Bäume für den Klimaschutz zu fällen, darüber lässt sich trefflich streiten. Klar ist aber: Der Betreiber, die Firma Abo-Wind (Wiesbaden) ist gesetzlich dazu verpflichtet, Ausgleichsmaßnahmen mit einem hohen ökologischen Wert durchzuführen. Zudem wird etwa ein Drittel der gerodeten Fläche wieder aufgeforstet, wenn die Windräder erst einmal aufgestellt sind.

Mit der Rodung folgte nun der bauliche Startschuss für ein Projekt, das die Genehmigungsbehörde und die Gerichte über viele Jahre beschäftigt hat (die RNZ berichtete). Nach einem mehrjährigen Rechtsstreit hatte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim im Januar den Weg für den Bau des Windparks geebnet. Das Landratsamt hatte den Bauantrag 2017 abgelehnt, unter anderem mit der Begründung, dass von einem erhöhten Tötungsrisiko für den Schwarzstorch auszugehen sei, wenn die Anlagen gebaut würden. Dies sahen das Verwaltungsgericht Karlsruhe und später der VGH anders: Von dem Windpark gehe keine rechtlich relevante Gefahr für den örtlichen Schwarzstorchbestand aus.

Im Juli hatte Abo-Wind die Bürger bei einer Infomesse in Hainstadt über die Pläne informiert und sich dabei auch den Fragen von Kritikern gestellt.

Baumstämme, fast so weit das Auge reicht. Foto: Rüdiger Busch

Im Wald nordwestlich von Hainstadt werden vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V126 mit einer Gesamthöhe von 212 Metern und einer Leistung von je 3,45 Megawatt errichtet. Der Investor rechnet mit 31 Millionen Kilowattstunden Strom, die pro Jahr dort erzeugt werden können. Dies entspreche dem Stromverbrauch von ca. 9000 Haushalten. 20.500 Tonnen CO2 könnten dadurch pro Jahr eingespart werden. Sowohl Anlagenhöhe als auch Leistung entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik: Dies liegt daran, dass zwischen der Antragstellung und der Genehmigung so viel Zeit vergangen ist. Um Anlagen des neuesten Typs zu errichten, wäre ein neues Genehmigungsverfahren nötig gewesen, wodurch weitere Zeit ins Land gegangen wäre.

Etwa 7500 Quadratmeter Wald wurden nun pro Anlage gerodet – insgesamt also drei Hektar. Diese bleiben dauerhaft frei, etwa für Wege und die Aufstellflächen. Hinzu kommen 15.000 Quadratmeter temporäre Rodungsfläche. Sie werden für die Anlieferung und den Aufbau benötigt und anschließend wieder aufgeforstet. Für den Eingriff in die Natur wird Abo-Wind in Abstimmung mit der unteren Naturschutz- und Forstbehörde des Landkreises Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umsetzen, zum Beispiel durch das Aufwerten bestehender Wälder und durch Ersatzaufforstungen mit hochwertigem Mischwald. "Am liebsten führen wir diese Ausgleichsmaßnahmen im Umfeld des jeweiligen Windparks durch", erklärte Pressesprecher Dr. Daniel Duben im Gespräch mit der RNZ. Um welche Maßnahmen es sich genau handeln wird, stehe noch nicht fest.

Nachdem die Rodungen nun erfolgt sind, wird in den nächsten Wochen das Erdplanum der Kranstellflächen und der internen Zuwegung erstellt. Weiter geht es ab März mit der Verlegung der Kabeltrasse an das Umspannwerk Hettingen, wo der Strom ins Netz eingespeist werden soll.

Der weitere Zeitplan sieht wie folgt aus: Zwischen April und Juli 2022 werden die Baugruben für die Fundamente ausgehoben. Der Bau der Fundamente soll im Juli beginnen. Der eigentliche Aufbau der Anlagen ist für Oktober 2022 geplant. Ende 2022/Anfang 2023 soll der Windpark dann ans Netz gehen.