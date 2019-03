Von Rüdiger Busch

Walldürn/Hardheim. Würde der Bau des interkommunalen Windparks "Kornberg" die Zukunft des Verkehrslandeplatzes Walldürn gefährden? Diese Befürchtung hatte im Sommer dafür gesorgt, dass die Walldürner Gemeinderäte sich geschlossen gegen die entsprechende Fortschreibung des Flächennutzungsplans ausgesprochen hatten.

Am Dienstagabend fand im Haus der offenen Tür eine nicht öffentliche Informationsversammlung für die drei Gemeinderatsgremien des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) statt. Die bestehenden Zweifel konnten in der rund vierstündigen (!) Sitzung aber nach RNZ-Informationen nicht ausgeräumt werden, da sich die referierenden Experten in ihren Aussagen teilweise widersprachen.

Neben den Gemeinderäten aus den drei Kommunen nahmen Vertreter des Projektierers Zeag Energie (Heilbronn) und des Flugsportclubs Odenwald Walldürn (FSCO) teil. Die Sitzungsleitung hatte der stellvertretende Verbandsvorsitzende Volker Rohm (Hardheim), der den erkrankten Vorsitzenden Markus Günther vertrat.

Als erster der drei Referenten stellte Dr. Volker Kassera (CFD Consultans GmbH, Rottenburg) seine "Analyse des Gefahrenpotentials für den Luftverkehr durch den Nachlauf der geplanten Windenergieanlagen" vor. Er hatte sein Gutachten im Auftrag des FSCO erstellt. Seine Botschaft: Die geplanten Anlagen mit Rotordurchmessern von fast 140 Metern und Anlagenhöhen von 200 bis 230 Metern würden zu einem erheblichen Gefährdungspotenzial für den Flugbetrieb am Verkehrslandeplatz führen.

Dem widersprach Prof. Stefan Levedag vom Institut für Flugsystemtechnik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der für den GVV das Gutachten "Verträglichkeit des Nachlaufs von Windenergieanlagen mit dem Flugverkehr am Verkehrslandeplatz" erstellt hatte. Er zog die Ergebnisse seines Vorredners in Zweifel. Es liege eine fehlerhafte Interpretation der vorliegenden Messerergebnisse vor.

Nach diesen beiden Gutachten, welche die aerodynamischen Auswirkungen im Blick hatten, beschäftigte sich Dr.-Ing- Achim Mörz (Mörz Transport Consult, München) eher mit den rechtlichen Vorgaben. Sein "Gutachten zur Gefahreneinschätzung hinsichtlich der Hindernissituation geplanter Windenergieanlagen auf Luftfahrzeuge" hatte er im Auftrag des Investors erstellt. Er gab an, dass die drei direkt an der Grenze zur Platzrunde stehenden Anlagen zwar nicht überflogen, aber umflogen werden könnten. Dass sie aber denkbaren Erweiterungen des Landeplatzes einen Strich durch die Rechnung machen würden, musste er einräumen.

In der anschließenden Diskussion teilte Zeag-Geschäftsführer Harald Endreß mit, dass am Kornberg vor Kurzem Vermessungsarbeiten an den Standorten und den Zufahrtswegen stattgefunden hätten. Diese dienten der Vorbereitung des Bauantrags, der bald gestellt werden solle. Insgesamt sorgte die Diskussion aber - wie auch die vorherigen Referate - nicht dafür, dass bestehende Zweifel ausgeräumt werden konnten, da die Experten unterschiedliche Ansichten vertraten.

Dies bestätigten auch Nachfragen der RNZ am Mittwoch. Über den Inhalt der Sitzung wollte verständlicherweise niemand etwas sagen - schließlich war sie nicht öffentlich. Aber zu Statements zur generellen Einschätzung der Situation bzw. ob sich diese durch die Informationsversammlung geändert hat, waren die Befragten bereit. "Wir stehen nach wie vor zum Flugplatz", sagte Walldürns erster Bürgermeisterstellvertreter Theo Staudenmaier (CDU), "die Zweifel an dem Projekt sind nicht zu beseitigen." Er selbst scheide nach der Kommunalwahl zwar aus dem Gremium aus, doch er zeigte sich davon überzeugt, dass in dieser Frage auch weiterhin in seiner Fraktion Einigkeit herrsche. Der Trend ist klar: Der Verkehrslandeplatz soll in seiner Entwicklung nicht eingeschränkt werden.

Ähnlich sieht es sein Kollege Herbert Kilian (SPD). Der zweite Bürgermeisterstellvertreter ist "nach wie vor der Überzeugung, dass das Projekt die Zukunft des Verkehrslandeplatzes gefährden könnte". Deshalb bleibe er auch bei seinem Nein. Er könne zwar nicht für die Ratskollegen sprechen, aber er gehe nicht davon aus, dass die Informationsversammlung die Zweifel habe ausräumen können.

Dr. Christian Kuhn vom Vorstandsteam des FSCO bat um Verständnis, dass er zur Versammlung nichts sagen könne. An der grundsätzlichen Einstellung habe sich aber nichts geändert: "Der FSCO und die Bau- und Betriebs-GmbH des Flugplatzes halten an der prinzipiellen Ablehnung des Projektes fest und sehen sich durch die Diskussionen und die Unterstützung bestärkt, alle Beteiligten weiter über die Risiken zu informieren. Wir gehen aktuell auch davon aus, dass der GVV keine Vorrangfläche Windkraft auf dem Kornberg ausweist." Beim GVV selbst ist das weitere Vorgehen noch nicht klar, wie ein Mitarbeiter gestern auf Nachfrage bestätigte. Zunächst müssten die in der Sitzung aufgekommenen Fragen beantwortet werden.

Falls der Projektierer demnächst wirklich einen Bauantrag stellt, sind die Genehmigungsbehörden gefragt. Dann wird es entscheidend sein, welchem Gutachten sie Glauben schenken. In einer ersten Einschätzung der Luftfahrtbehörde am Regierungspräsidium war das Vorhaben 2017 als "nicht genehmigungsfähig" eingestuft worden ...