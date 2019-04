Der Windpark "Guggenberger Höhe" wurde in unmittelbarer Nähe zur Landes- und Kreisgrenze errichtet. Links zu sehen zwei der drei kleineren, älteren Anlagen, die durch zwei neue, größere Windräder ersetzt werden könnten. Foto: Rüdiger Busch

Eichenbühl-Guggenberg. (rüb) Sieben Windräder stehen unmittelbar hinter der Landesgrenze auf Guggenberger Gemarkung. Gegen den Windpark "Guggenberger Höhe" hatte es von Seiten der Bevölkerung der Hardheimer Höhe immer wieder kritische Töne gegeben, zuletzt bei der Erweiterung 2015. Die ersten drei Anlagen stehen bereits seit 2002.

Nun gibt es Überlegungen, die drei 138 Meter hohen Windräder abzubauen und dafür zwei neue Anlagen mit einer Gesamthöhe von 200 bis 240 (!) Metern zu errichten. Die übrigen fünf Anlagen des Windparks wurden 2007 und 2015 gebaut und sind 150 beziehungsweise knapp 200 Meter hoch.

In einer Bürgerversammlung zum Thema "Windkraftanlagen in Guggenberg, Betrieb und Fortführung, Repowering" wurden die Einwohner vor Kurzem über den Sachstand informiert, berichtet der "Bote vom Untermain". Eine Laufzeitverlängerung um mindestens zehn Jahre sei unter bestimmten Voraussetzungen möglich, so die Aussage des Referenten Gerhard Binotsch vom Ingenieurdienstleister Ramboll. Eine weitere Alternative sei der Rückbau der drei bestehenden Anlagen und die Errichtung von zwei neuen, größeren Windrädern.

Bei dieser Variante müssten die bestehenden Windräder einschließlich der Fundamente zurückgebaut werden. Anschließend würden zwei neue, größere Anlagen an einem weiter entfernten Standort aufgebaut.

Um eine höhere Akzeptanz des Vorhabens bei den Bürgern zu erreichen, habe Binotsch vorgeschlagen, die jährliche Pacht zu 50 Prozent an die Guggenberger Haushalte zu verteilen. Jeder Haushalt könnte laut ersten Berechnungen mit einer Summe kalkulieren, die den jährlichen Stromkosten eines Haushaltes entspreche, berichtet der "Bote vom Untermain". Neben diesem finanziellen Vorteil nannte Binotsch als weitere Vorzüge die Reduzierung der Zahl der Windräder um eine Anlage mit einhergehender Reduzierung der Schallbelastung und des Schattenwurfes.

Bis zur Verwirklichung seien aber noch einige Hürden zu überwinden: Das gesamte Genehmigungsverfahren könne zwei bis drei Jahre dauern.