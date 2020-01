Buchen/Mosbach. (rüb) Rückenwind für seine ablehnende Haltung zu den Plänen der Firma ABO-Wind für den Bau von vier Anlagen auf dem Welscheberg bei Hainstadt hat das Landratsamt in Mosbach nun vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim erhalten: Laut Gerichtsbeschluss (siehe Hintergrund) ist das vom Land jahrelang empfohlene Vorgehen bei Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen rechtswidrig. Um das Projekt "Welscheberg", dessen Verwirklichung weiter in der Luft hängt, ging es dabei zwar nicht konkret. Die Chancen der Landkreisverwaltung, dass sich ihre Rechtsauffassung durchsetzen wird, sind nach dem jüngsten Urteil aber wohl deutlich gestiegen.

Hintergrund Das vom Land jahrelang empfohlene Vorgehen bei Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen war laut einem Gerichtsbeschluss rechtswidrig. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim hat am 17. Dezember den Bau zweier im Schwarzwald geplanter Windparks gestoppt, deren Betreiber sich an die Vorgaben des "Windenergieerlasses" – einer Verwaltungsvorschrift der Landesregierung – gehalten hatten. Von der Entscheidung sind auch weitere geplante Windenergieprojekte im Land betroffen. Das vom Gericht gekippte Vorgehen war jahrelang gängige Praxis im Südwesten gewesen: Der "Windenergieerlass" sollte eine "praxisorientierte Handreichung und Leitlinie" bei Planung, Bau und Genehmigung von Windkraftanlagen sein. Bereits errichtete Anlagen sind laut Verwaltungsgerichtshof durch die Bestandskraft geschützt und von der Entscheidung nicht betroffen.

Zur Vorgeschichte: Die Firma Abo-Wind (Wiesbaden) möchte nordwestlich von Hainstadt vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V126 mit einer Gesamthöhe von 212 Metern errichten. Der Investor rechnet mit 31 Millionen Kilowatt Strom, die pro Jahr dort erzeugt werden können. Das Landratsamt hat den Bauantrag 2017 abgelehnt, unter anderem mit der Begründung, dass von einem erhöhten Tötungsrisiko des Schwarzstorchs auszugehen sei, wenn die Anlagen gebaut würden.

Dagegen hat ABO-Wind Widerspruch eingelegt und der Fall landete vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe, das mehr als zwei Jahre später, im 23. August 2019, mitteilte, dass der Windpark nun doch gebaut werden darf. Die Begründung: Weder die Vorgaben des Regionalplans noch der Flächennutzungsplan der Stadt Buchen stünden dem Vorhaben im Wege. ABO-Wind habe "fachlich einwandfrei belegt, dass das Tötungsrisiko für den Schwarzstorch nicht signifikant erhöht werde und eine erhebliche Störung nicht zu erwarten sei".

Dies wollte das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises aber so nicht stehen lassen und ist seinerseits in die Berufung gegangen: "Wir können die Einschätzungen des Verwaltungsgerichts zur Regionalplanung und zum Artenschutz so nicht teilen. Außerdem wirft das Urteil eine Reihe grundsätzlicher Fragen auf. Deshalb streben wir nun eine Klärung durch den Verwaltungsgerichtshof an", sagte der Erste Landesbeamte, Björn-Christian Kleih, damals der RNZ. Über den Antrag auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim wurde bislang noch nicht entschieden.

Die Kreisverwaltung ist aber optimistisch, dass die Berufung zugelassen wird – erst recht nach dem Beschluss des VGH vom 17. Dezember zur Genehmigungspraxis von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg: "Wir hätten beim ,Welscheberg’ – wie der VGH jetzt bestätigt hat – unter anderem die Frage der Waldumwandlung prüfen und darüber entscheiden müssen. Weder aber lagen uns ein Antrag auf Waldumwandlung noch vollständige Unterlagen zur Waldumwandlung zur Prüfung vor. Die in den offengelegten Planunterlagen der Klägerin enthaltenen Angaben zur Waldumwandlung sind derzeit nicht ausreichend, um mit einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung eine Waldumwandlungsgenehmigung aussprechen zu können. Deshalb hätte uns das Verwaltungsgericht nach unserer Auffassung nicht verpflichten dürfen, die Anlagen zu genehmigen. Denn so müssten wir die Anlagen zulassen, ohne dass die Frage der Waldumwandlung überhaupt geprüft worden ist."

Die Frage, ob der Windpark am "Welscheberg" gebaut werden darf, wird aber noch einige Zeit unbeantwortet bleiben. Allein die Entscheidung, ob die Berufung zugelassen wird, lässt wohl noch einige Zeit auf sich warten: "Aufgrund der Bearbeitung zuvor eingegangener Verfahren kann derzeit nicht gesagt werden, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist", teilte VGH-Pressesprecher Matthias Hettich auf RNZ-Anfrage mit.

Doch nicht nur das Landratsamt gibt sich hoffnungsvoll, auch die Gegenseite: Die Firma ABO-Wind hat eine Erwiderung verfasst und beim VGH eingereicht. "Wir sind sehr optimistisch, dass die Zulassung zur Berufung vom VGH nicht erfolgen wird und damit das für uns positive Urteil vom Verwaltungsgericht Karlsruhe rechtskräftig wird", so Dr. Daniel Duben, Projektleiter Kommunikation bei ABO-Wind. Auch wenn aktuell Flaute am Welscheberg herrscht: Es bleibt spannend.