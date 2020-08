Hardheim/Mosbach. (dore) "Verfahren zum Bau von Windenergieanlagen sind sehr komplex", sagt Ilona Friedrich-Stuhl, Leiterin des Fachdiensts Umwelt-Recht beim Landratsamt. Davon zeugen schon allein die neun nahezu vollen Leitz-Ordner in ihrem Büro mit den drei Anträgen der EE Bürgerenergie Höpfingen und der EE Bürgerenergie Hardheim (beides Töchter der Zeag Energie Heilbronn) auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung für fünf Windkraftanlagen auf dem Kornberg. Drei Anlagen sind demnach auf der Gemarkung Bretzingen und zwei auf Gemarkung Höpfingen geplant. Ende November 2019 wurden die Anträge beim Landratsamt eingereicht.

Doch seitdem gibt es keine Neuigkeiten zu dem Thema, das die Menschen in den umliegenden Ortschaften seit Jahren beschäftigt. Der Grund: Das Genehmigungsverfahren hat noch nicht begonnen, denn das Landratsamt hat bei der Prüfung der Unterlagen festgestellt, dass diese nicht vollständig sind. "Erst wenn die Unterlagen komplett sind, kann das Genehmigungsverfahren starten", erklärt Ilona Friedrich-Stuhl. Wann das sein werde, sei unklar.

Vonseiten der Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz (BGN) und des Flugsportclubs Odenwald hatte es in der Vergangenheit teils heftige Kritik an dem geplanten Vorhaben gegeben.

Doch eines stellen sie und ihre Kollegin Gudrun Westenhöfer, Sachbearbeiterin Immissionsschutz, bei unserem Besuch im Landratsamt in Mosbach klar: Das Landratsamt ist eine Behörde, die neutral entscheidet. "Wir betreiben reinen gesetzlichen Vollzug. Das Landratsamt ist weder für noch gegen ein Projekt. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für den Bau von Windkraftanlagen vorliegen, sprich die immissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht entgegenstehen, so ist das Projekt zu genehmigen. Wenn sie nicht vorliegen, dann ist die Genehmigung nicht zu erteilen." Zu den immissionsschutzrechtlichen Belangen gehören beispielsweise Untersuchungen zu Lärm, Infraschall, Schatten und Eiswurf oder Lichtemissionen, die von Windkraftanlagen auf die Umwelt und die Menschen ausgehen.

Die Zeag hat Anträge für fünf Windräder eingereicht. Symbolfoto: Janek Mayer

Das Genehmigungsverfahren dauert mindestens sieben Monate nach gesetzlicher Regelfrist, bei komplexen Verfahren kann es eine Verlängerung von drei Monaten geben. Mit Beginn des Genehmigungsverfahrens startet auch die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die ein unselbstständiger Teil des Genehmigungsverfahrens ist. "Dabei legen die Antragsteller Unterlagen zu den Schutzgütern (z.B. Tiere, Pflanzen, Menschen, Boden, Luft, Wasser usw.) vor, es gibt einen Umweltbericht", so Friedrich-Stuhl. Und zu den neun Leitz-Ordnern kommt dann vielleicht noch einer dazu.

Dem kompletten Verfahren vorgelagert ist ein sogenannter Scoping-Termin, an dem Vertreter der Behörden, des Antragstellers und der Kommunen teilnehmen und Raum, Umfang sowie Tiefe der Untersuchungen festgelegt werden. Das ist im Fall der geplanten Windkraftanlagen auf dem Kornberg bereits geschehen. Bis die ganzen Unterlagen vom Maßnahmenträger zusammengestellt sind und der Genehmigungsantrag beim Landratsamt eingeht, vergehen im Normalfall zwei bis drei Jahre. "In dem Zeitraum werden beispielsweise sämtliche naturschutzrechtlichen Gutachten erstellt. Und das ist sehr umfangreich", sagt Westenhöfer. Wenn die Naturschutzbehörde beim Durchschauen der Unterlagen negative Auswirkungen feststelle, müsse der Antragsteller gleich erklären, wie das Problem behoben werden solle.

Für die fünf Anlagen am Kornberg wäre nur eine standortbezogene Vorprüfung erforderlich gewesen. "Erst ab 20 Windenergieanlagen ist ein Verfahren UVP-pflichtig", stellt Westenhöfer klar. Die Zeag habe dennoch freiwillig einen Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung gestellt. Das Landratsamt habe ein Verfahren mit UVP ebenfalls für sinnvoll erachtet, so Friedrich-Stuhl. Zwei Anlagen liegen z.B. in FFH-Gebieten. Das könne ein Grund für den Antrag auf UVP gewesen sein.

Die Zeag will auf dem Kornberg auf Bretzinger und Höpfinger Gemarkung Windkraftanlagen bauen. Doch das Genehmigungsverfahren steht noch aus. Archivfoto: Rüdiger Busch

"Damit ist die größtmögliche Transparenz für das Verfahren gesichert", ergänzt Westenhöfer. Jegliche Aus- und Einwirkungen des Windanlagenbaus auf Umwelt, Mensch und Tier würden damit behandelt. Außerdem muss das Verfahren öffentlich bekanntgemacht werden, es wird in den Kommunen, beim Landratsamt und im Internet ausgelegt, sodass jeder Einsicht in die Pläne nehmen kann. Bei Einwänden gegen das Vorhaben kann es zu einem Erörterungstermin der Fachbehörden kommen, und danach wird eine Entscheidung gefällt.

"Wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, wird das Projekt genehmigt", erklärt Friedrich-Stuhl. Dabei werden Standortgemeinden, Baurechtsamt, Gewerbeaufsicht, Forst, Landwirtschaft, Behörden wie die Naturschutzbehörde, Luftfahrt oder das Militär miteinbezogen, um die wichtigsten Bereiche bei Windkraftprojekten zu nennen. Doch wann eine Entscheidung zum Windkraft-Projekt Kornberg gefällt wird, steht Stand jetzt noch in den Sternen.