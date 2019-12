Buchen. (RNZ) Erziehung zu sozial handelnden Menschen wird an der Wimpina-Grundschule großgeschrieben. Anderen Kindern zu helfen – auch außerhalb der Schule – ist intensives Thema an der WGS. Seit mehreren Jahren pflegt die Schule eine Patenschaft mit der "Station Regenbogen", einer Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder in Würzburg. Die Kinder der WGS spendeten ihr Taschengeld und der Elternbeirat der Schule spendete den Erlös aus der Bewirtung beim Martinsumzug.

So kam eine Spendensumme von 1094 Euro zusammen. Rektorin Regine Mandl dankte den Kindern und Eltern für diese Anteilnahme und Mitmenschlichkeit. Die Spende wurde im Rahmen einer Schuladventsfeier an Katharina Heck, Vertreterin der Elterninitiative "Station Regenbogen", übergeben. Sie lobte die Kinder, Eltern und Lehrer für dieses beeindruckende Engagement.

Info: www.stationregenbogen.de