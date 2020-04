Buchen. (rüb) Erleichtert haben viele Einzelhändler in der Region auf die Lockerungen der Corona-Maßnahmen reagiert. Und auch die Kunden freuen sich offensichtlich auf diesen ersten kleinen Schritt auf dem Weg zurück in die Normalität, wie sich am Montag beim Gang durch die Buchener Fußgängerzone unschwer erkennen ließ: Ein Einkaufsbummel in der Frühlingssonne und zum Abschluss ein leckeres Eis – das war schwer angesagt.

Endlich wieder ein Eis! So wie dieser Familie ging es am Montag vielen. Foto: Rüdiger Busch

Doch nicht in allen Branchen herrscht eitel Sonnenschein: Bei den Autohäusern, die seit Montag ebenfalls wieder öffnen dürfen, war von einem Kundenansturm nichts zu spüren. Erfreulich war aber, dass sich die Kunden vielerorts an die Hygienevorgaben und an die geforderten Abstände und Einlassbeschränkungen hielten. Denn der Weg zurück in die Normalität wird ein langer sein – und die ersten Lockerungen sollten nicht als Entwarnung missverstanden werden.

> Simone Farrenkopf (Schuhhaus Farrenkopf): "Wir sind sehr zufrieden: Es waren heute Vormittag schon viele Kunden da. Vor allem Kinderschuhe werden stark nachgefragt. Die Einhaltung der Hygienevorgaben funktioniert gut, und die Kunden zeigen viel Verständnis, dass sie das Geschäft nur mit Mundschutz betreten sollen. Wer keinen dabei hat, der kann bei uns einen erwerben. Für uns ist es einfach ein schönes Gefühl, wieder für unsere Kunden da sein zu dürfen!"

Abstand halten und am besten nur mit Mundschutz in die Geschäfte gehen das beherzigten die meisten – wie hier im Modegeschäft Niederle. Foto: Rüdiger Busch

> Jutta Frank (Niederle-Groh Mode & Trend): "Wir sind positiv überrascht: Trotz unserer reduzierten Öffnungszeiten strömen die Kunden. Ich war heute noch keine Minute allein im Laden. Zudem verhalten sich die Kunden auch sehr vernünftig. Wir hoffen, dass es jetzt so weitergeht!"

> Kurt Bingler (Autohaus Bingler): "Vier Wochen lang war unser Verkauf tot, deshalb sind wir froh und erleichtert, dass wir nun wieder loslegen dürfen. Allerdings hält sich die Resonanz bislang noch in Grenzen: Wir hatten heute nur wenige Anrufe und nur einige Beratungstermine vereinbart. So schnell wird sich an der Situation auch nichts ändern. Aber wir sind auf jeden Fall bereit und freuen uns, dass wir wieder etwas tun dürfen!"

> Meluccia Faulisi (Eiscafé "Riviera"): "Der Vormittag war noch sehr ruhig, aber jetzt strömen die Kunden. Vielen war aber noch nicht klar, dass der reguläre Straßenverkauf wieder möglich ist. Wir sind froh und glücklich, dass wir nun wieder halbwegs normal arbeiten dürfen: Die Eistheke ist komplett voll, und wir haben alle Sorten im Angebot."

Bärbel Neureuter („Street One“) freute sich ebenfalls darüber, dass die Läden wieder öffnen dürfen. Foto: Busch

> Bärbel Neureuter (Modegeschäft "Street One"): "Der Vormittag ist ganz gut gelaufen, aber der Nachmittag hat eher schleppend begonnen. Bei vielen Kunden herrscht noch Unsicherheit, sie wissen gar nicht, ob sie reinkommen dürfen. Ich bin froh, dass wir den Laden wieder öffnen dürfen, aber gleichzeitig ist auch Vorsicht angebracht: Ein Rückschlag bei den Ansteckungszahlen wäre fatal."

Melanie Haag in ihrem Schuhgeschäft. Foto: Busch

> Melanie Haag (Schuh- und Sporthaus Haag): "Wir hatten heute schon gut zu tun. Es freut uns sehr, dass uns viele Kunden die Treue halten und mit ihrem Einkauf gewartet haben, bis wir wieder öffnen dürfen. Was die Hygienemaßnahmen angeht, muss sich das alles erst noch einspielen: Der Zutritt erfolgt über eine Klingel, und es dürfen nur vier Kunden gleichzeitig in den Laden rein. Zudem haben wir am Eingang eine Ampel angebracht, an der sich die voraussichtlichen Wartezeiten ablesen lassen, falls das Geschäft voll sein sollte. Die Kunden nehmen diese Neuerungen aber gut an. Wer uns bei der Umsetzung der Vorgaben hervorragend unterstützt hat, ist die Stadtverwaltung: Hut ab und vielen Dank!"

> Marco Eichhorn (Eichhorn Mode): "Viele Menschen sind froh und erleichtert und nutzen die Gelegenheit, wieder in die Läden zu dürfen. Was die Umsätze angeht, muss man schauen, wie sie sich entwickeln. Wir sind auf jeden Fall gerne wieder persönlich für unsere Kunden da. Der Webshop ,I love Buchen‘ soll auch über die Krise hinaus Bestand haben. Wir sind mit der Stadt bereits diesbezüglich im Gespräch."

> Hermann Lademann (Autohaus Lademann): "Wir arbeiten noch an der Umsetzung der Hygieneverordnung und werden die Ausstellungsräume im Laufe der Woche wieder öffnen. Von einem Zustrom an Kunden merken wir aktuell aber noch nichts: Die Leute fangen jetzt nicht gleich an, Autos zu kaufen, bloß weil sie es wieder dürfen. Bei den Kunden ist auf Grund der noch gar nicht absehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise eine große Zurückhaltung spürbar. Für den Mai rechne ich mit einem Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresmonat um 40 bis 60 Prozent, im April waren es sogar 85 – das sind verheerende Zahlen. Von daher ist es die schlimmste Krise in meinen 20 Jahren. Aber wir werden es wie nach jeder Krise machen: Abwarten, bis sie vorbei ist, Scherben zusammenkehren und dann wieder von vorne anfangen."