Am Donnerstag starteten die Filmvorführungen in den „Löwenlichtspielen“ Walldürn nach über dreimonatiger Auszeit. Angestellte, Betreiber und Kinofans. Foto: Adrian Brosch

Walldürn. (adb) "Film ab" hieß es am Donnerstagnachmittag endlich wieder in den "Löwenlichtspielen": Über drei Monate nach dem Start in die coronabedingte "Auszeit" lief mit dem Kinderspaß "Meine Freundin Conni und das Geheimnis um Kater Mau" der erste Film über die Leinwand.

Die Resonanz des Publikums war gut. Doch ist die Gesellschaft noch nicht aus den Einschränkungen der Pandemie entlassen: Einige Sicherheitsvorkehrungen, über die sich die RNZ mit Kinobetreiber Nenad Tomasinjak und Theaterleiter Florian Munz unterhielt, müssen auch Cineasten und solche, die es werden wollen, tunlichst einhalten.

Das Kino in der Hauptstraße hatte am 16. März vorläufig geschlossen – und damit, wie die beiden klarstellen, "zur allgemeinen Sicherheit an einem Tag, an dem noch gar nicht sicher war, ob Kinos schließen müssen". Die eigentliche Vorgabe wurde erst einige Tage später herausgegeben. In der Zwischenzeit konzentrierte man sich auf die sozialen Netzwerke wie Facebook, wo eine "umwerfende Welle der Solidarität" aufgekeimt sei.

"Unsere Stammgäste und Freunde sandten uns viele herzliche, rührende Mails oder kommentierten Facebook-Postings", erklärt Florian Munz. Das habe sich vor allem in unsicheren Tagen positiv auf die Grundstimmung ausgewirkt: "Obwohl eine Schließung tatsächlich nie zur Debatte gestanden hatte, beherrschte zunächst doch eine gewisse Überforderung die Lage", hält der Theaterleiter fest.

Weiterhin blieb die Frage zu klären, wie die 450-Euro-Kräfte des Kinos fortan zu beschäftigen seien: "Viele rechnen mit diesem Nebenverdienst", betont Nenad Tomasinjak. So kam es zu "Geistervorführungen", bei denen Fans die Möglichkeit zum Kartenkauf hatten – die Projektoren aber blieben ausgeschaltet. "Es handelte sich dabei letztlich um eine von allen Seiten positiv aufgenommene Möglichkeit, die ,Löwenlichtspiele‘ und vor allem unsere 450-Euro-Jobber, die den Erlös dieser Geschichte bekamen, in diesen völlig umsatzlosen Tagen zu unterstützen", erläutert Florian Munz.

Das hat jetzt freilich ein Ende: "Wir freuen uns auch für unsere Kunden sehr darüber, dass es jetzt weitergeht, und wir müssen nach vorne blicken", reiht sich Nenad Tomasinjak an, der neben den "Löwenlichtspielen" noch ein Kino in Künzelsau betreibt. Jetzt läge es an ihm als Betreiber sowie an Theaterleiter Munz, ein interessantes und vielseitiges Programm zusammenzustellen und den Geschmack des Publikums zu treffen.

Auch die Aktualität müsse stets gewährleistet sein: "Das internationale Filmgeschäft läuft parallel zum Kinobetrieb jetzt langsam an, und in einigen Wochen ist auch mit dem Kinostart neuer Hollywood-Blockbuster wie einer anspruchsvollen Realverfilmung des Disney-Klassikers ‚Mulan‘ zu rechnen", informieren die beiden.

Wenngleich Filme nun wieder "live" gesehen werden können, müssen doch einige Regeln beachtet werden: Zwar sei die Reservierung keine Pflicht, aber doch durchaus ratsam. "Idealerweise sollten Tickets online gekauft werden, um lange Schlangen im Foyer zu vermeiden", lässt Munz wissen. Das empfehle er auch aus einem weiteren Grund: "Wer zu uns kommt, muss seine Kontaktdaten hinterlassen – es muss hervorgehen, wer wann auf welchem Platz saß", schildert er.

Ist man im Kino angekommen, gelten selbstredend die gängigen Abstands- und Hygieneregeln: Zunächst heißt es, die Hände zu desinfizieren – ein entsprechendes Behältnis befindet sich deutlich sichtbar unweit des Eingangs. "Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen und darf erst am Platz abgesetzt werden", erklärt Florian Munz.

Der Platz als solcher wird den Besuchern über das Ticket zugeteilt, wobei auch hier gewisse Regeln Bestand haben: "In den Sälen ist jede zweite Reihe gesperrt, während innerhalb der besetzten Reihen außer in Familien, die natürlich gemeinsam sitzen dürfen, 1,5 Meter Abstand zum Nachbarn sein müssen", fährt Munz fort. So halbiert sich die Kapazität der beiden Vorführräume auf insgesamt etwa 80 Personen auf beiden Ebenen des Kinos.

Sind die Zuschauer wieder auf dem Heimweg, wird jeder Saal zwischen den einzelnen Filmvorführungen intensiv gereinigt und desinfiziert. "Nach jedem Film sind alle möglichen Berührungspunkte wie Handläufe, Griffe, Türbereiche, aber auch die Theke an der mit Plexiglaswänden verkleideten Ticketkasse und natürlich die Sanitäranlagen zu säubern", verdeutlicht Munz.

Relativ "normal" verlaufe jedoch der Verkauf von Süßwaren und Getränken: "Es handelt sich um geschlossen verpackte Produkte, die problemlos und wie immer abgegeben werden", lässt er wissen. So steht einem stilechten Filmvergnügen – laut vieler Fans gehören Popcorn und Cola fest zum Kinobesuch – definitiv nichts mehr im Wege.

Das wussten übrigens auch die Gäste zu schätzen: "Bereits unsere erste Vorstellung am frühen Donnerstagnachmittag zählte rund 20 Besucher im oberen Saal, was für einen Werktag im Juli bei gutem Wetter ein sehr guter Wert ist", freut sich Nenad Tomasinjak.

Info: Detaillierte Hinweise zu den Sicherheitsvorkehrungen gibt es hier.