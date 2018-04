Buchen. (tra) "Du Jude!", "Kümmeltürke!", "Schwuchtel!" - Worte wie diese sind seit einiger Zeit vermehrt auf Schulhöfen zu hören und werden von Schülern verwendet, um andere zu verhöhnen. "Dieser Verrohung der Sprache und dem Rechtsruck in der Gesellschaft, der mit der Sprachverrohung einhergeht, wollen wir entgegentreten. Und dabei bei den Jüngsten ansetzen, den Schülern", berichtet Alexander Weinlein vom Bündnis "Herz statt Hetze Neckar-Odenwald" im Gespräch mit der RNZ.

Um Jugendliche zu sensibilisieren, hat das "Herz statt Hetze"-Team ein besonderes Projekt organisiert: Es ist der Initiative gelungen, die preisgekrönte Regisseurin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Mo Asumang in die Region zu holen. An sieben Schulen wird sie nach den Osterferien ihren Dokumentarfilm "Die Arier" zeigen und danach mit den Schülern über den Film diskutieren. Im Rahmen des Geschichts- oder Gemeinschaftskundeunterrichts nehmen das Burghardt-Gymnasium, die Karl-Trunzer-Schule, die Helene-Weber-Schule und die Abt-Bessel-Realschule in Buchen sowie die Frankenlandschule Walldürn, das Eckenberg-Gymnasium Adelsheim und das Ganztagsgymnasium Osterburken teil. "Wir erreichen so rund 1000 Schüler", berichtet Weinlein.

Mo Asumang wurde in Kassel geboren. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater kommt aus Ghana. In ihrem Dokumentarfilm "Die Arier" konfrontiert die dunkelhäutige Asumang Rassisten mit scheinbar arglosen Fragen: "Was haben Sie gegen Schwarze? Was haben sie Ihnen getan?" Dem Neo-Nazi ist das sichtlich unangenehm. Er murmelt, dass er gegen Mo Asumang "persönlich ja gar nichts" habe. Durch ihr bewusst argloses Auftreten bringt Asumang die Rassisten dazu, sich selbst zu entlarven.

Die afrodeutsche Filmemacherin sucht in der Doku mutig das Gespräch mit Neo-Nazis und verzichtet dabei auf Begleitschutz. Sie besucht Veranstaltungen der NPD, trifft Mitglieder des Ku-Klux-Klan, sucht nach Gründen für Rassenhass und nach möglichen Überwindungsstrategien. Auf einer persönlichen Reise versucht Asumang herauszufinden, was hinter der Idee vom "Herrenmenschen" steckt, und möchte zeigen, dass es ihn gar nicht gibt. Die Dokumentation wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

In den Schulen wird die 45-minütige Schulversion gezeigt. Die 90-minütige Version von "Die Arier" wird am Dienstag, 10. April, um 19 Uhr im Kino "Löwenlichtspiele" in Walldürn gezeigt. Jeder, der Interesse hat, kann diese Vorführung besuchen. Auch in den "Löwenlichtspielen" wird die Regisseurin vor Ort sein und danach mit den Zuschauern über "Die Arier" und den erstarkenden Rassismus in der Gesellschaft diskutieren.

Der Rechtsruck sei, so das Team von "Herz statt Hetze", auch im Neckar-Odenwald-Kreis angekommen. "Die AfD möchte Ortsverbände gründen, und man sieht in der Region auch Aufkleber mit dem Aufdruck ,NS-Area’", sagt Alexander Weinlein. "Auch der Alltagsrassismus ist präsent. So werden dunkelhäutige Buchener zum Beispiel gefragt, wo sie den wirklich herkommen", berichtet Weinleins Teamkollege Markus Dosch. "Hier möchten wir aufklären und sensibilisieren."

Weinlein ergänzt: "Unsere Initiative steht für eine freiheitliche, demokratische Grundordnung, für Toleranz, Respekt, Weltoffenheit und Mitmenschlichkeit." Das Bündnis tritt Intoleranz, Gewalt, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie entgegen. Auch weitere Aktionen von "Herz statt Hetze" stehen bereits fest: Am 19. Mai findet um 20 Uhr in der Galerie "Fürwahr" in Walldürn eine Veranstaltung zum Gedenken an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten statt.

Info: Die öffentliche Vorführung von "Die Arier" ist am 10. April in den "Löwenlichtspielen" Walldürn. Asumang wird anwesend sein, um mit den Kinobesuchern zu diskutieren. "Herz statt Hetze" ist per Mail unter der Adresse info@herzstatthetze-nok.de erreichbar.