Hardheim. (rüb) Der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn hat eine bedeutende Weiche für eine erfolgreiche Zukunft gestellt: Lothar Beger (51 Jahre alt) wird im kommenden Jahr neuer Verwaltungsleiter und damit Ludwig Schön (64) nachfolgen, der in den Ruhestand geht. Verbandsvorsitzender Volker Rohm bestätigte am Freitag entsprechende Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung.

In einer anschließend verschickten Pressemitteilung nehmen Verbandsvorsitzender Rohm und sein Stellvertreter, der Walldürner Bürgermeister Markus Günther, wie folgt Stellung:

Ludwig Schön. Foto: privat

"Der derzeitige Verwaltungsleiter des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn, Ludwig Schön, wird auf persönlichen Antrag von Anfang des Jahres zum 31. März 2020 nach über 20-jähriger Tätigkeit für den Verband in den Ruhestand treten. Ludwig Schön war im Jahr 1999 von seiner vorigen Position als Kämmerer der Gemeinde Hardheim zum Krankenhausverband, zu dem neben dem Krankenhaus Hardheim auch das Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn gehört, gewechselt.

In den letzten beiden Jahrzehnten hat Ludwig Schön die beiden Einrichtungen des Verbandes maßgeblich geprägt und weiterentwickelt.

Lother Beger. Foto: privat

Getragen wird der Krankenhaus-Zweckverband von den Kommunen Hardheim, Höpfingen, Königheim, Külsheim und Walldürn. Die Verantwortlichen des Verbandes haben mit Blick auf die Zukunft der beiden Einrichtungen frühzeitig die Nachfolge von Ludwig Schön geregelt.

Zu Beginn des Jahres 2020 wird der derzeitige Haupt- und Personalamtsleiter der Gemeinde Hardheim, Lothar Beger, nach 15-jähriger Tätigkeit bei der Gemeinde zum Krankenhausverband wechseln und nach dem Ausscheiden von Ludwig Schön die Stelle des Verwaltungsleiters übernehmen.

Lothar Beger ist gebürtiger Hardheimer, 51 Jahre alt und kann neben dem Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) und einem Zusatzstudium für öffentliche Betriebe auch zahlreiche Zusatzqualifikationen in der Organisations-, Personal- und Teamentwicklung vorweisen.

Mit dieser Nachfolgeentscheidung soll in einer Zeit, in der die gesamte Krankenhauslandschaft im Umbruch ist, eine reibungslose Weiterführung des Verbandes garantiert werden."

Die Personalentscheidung sei mit den beschließenden Ausschüssen und den Vertretern der am Verband beteiligten Kommunen abgestimmt und vorberaten worden, teilte Rohm ferner mit. Die Bestätigung durch die Verbandsversammlung erfolge in deren nächster Sitzung. Angedachter Termin für den Wechsel von Lothar Beger ans Krankenhaus ist der 1. Februar 2020. Anschließend soll ein fließender Übergang erfolgen, bis Ludwig Schön zum 31. März 2020 in Ruhestand geht.

Hintergrund Zur Person > Lothar Beger wurde am 13. März 1968 in Hardheim geboren. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. > Schulbildung: Nach dem Besuch der Grundschule Hardheim (1974-1978) wechselte er ans Burghardt-Gymnasium Buchen, wo er 1987 das Abitur ablegte. > Wehrdienst und Ausbildung: Von 1987 [+] Lesen Sie mehr Zur Person > Lothar Beger wurde am 13. März 1968 in Hardheim geboren. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. > Schulbildung: Nach dem Besuch der Grundschule Hardheim (1974-1978) wechselte er ans Burghardt-Gymnasium Buchen, wo er 1987 das Abitur ablegte. > Wehrdienst und Ausbildung: Von 1987 bis 1988 leistete Beger seinen Grundwehrdienst beim Flugabwehrregiment 12 in Hardheim. Seine Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst absolvierte er von 1989 bis 1991 bei der Gemeindeverwaltung Hardheim und beim Landratsamt Mosbach. In Kehl studierte er anschließend Öffentliche Verwaltung sowie Öffentliche Betriebe/Öffentliche Wirtschaft. Das Studium beendete er mit dem Abschluss Diplom-Verwaltungswirt (FH). > Berufslaufbahn: Von 1994 bis 2005 war Lothar Beger beim Landratsamt Miltenberg beschäftigt. Er war dabei unter anderem stellvertretender Leiter des Sachgebiets "Kommunale Angelegenheiten, Schulwesen", in der Stabsstelle "Sonderaufgaben für das Büro des Landrats", Leiter des Sachgebiets "Personalmanagement" sowie Leiter des Unternehmensbereichs "Organisation und Personal". Im Februar 2005 trat er bei der Gemeinde Hardheim die Nachfolge von Hauptamtsleiter Robert Lutz an. > Arbeitsschwerpunkte: Als Haupt- und Personalamtsleiter kümmert sich Lothar Beger seither um die Bereiche Personalwesen, Organisationsentwicklung, Informations- und Kommunikationstechnik, Digitalisierung und Datenschutz, Rechtsangelegenheiten, Wahlen, das Bürgerbüro, Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz, Schul- und Kindergartenangelegenheiten, Sport-, Vereins- und Kulturwesen, Stadtmarketing und die Arbeitsgruppen Bürgerschaftliches Engagement. > Ehrenamtliches Engagement: Sein Faible für die Musik lebt Lothar Beger bei der Leitung von Jugendchören bzw. Projektchören aus. Ferner hat er sich in der Jugend- und Familienarbeit der Pfarrgemeinde engagiert.

[-] Weniger anzeigen

Mit der nun gefundenen Nachfolgeregelung ist Ludwig Schön äußerst zufrieden: "Lothar Beger ist aufgrund seiner Ausbildung, seines beruflichen Werdegangs und der vorhandenen Kompetenz sowie durch das vorhandene Netzwerk in Hardheim und seiner Umgebung bestens geeignet für die Verwaltungsleiterstelle."

Ohne Zweifel werde sich Beger zügig in das für ihn komplett neue Aufgabengebiet einarbeiten können, zumal er sich "auf hervorragend motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowohl im Krankenhaus Hardheim als auch im Geriatriezentrum Walldürn verlassen" könne.

Auf seine jetzt 20 Jahre am Krankenhaus blickt Ludwig Schön mit Zufriedenheit zurück: "Die Rahmenbedingungen im Gesundheitsbereich, insbesondere im strukturschwachen ländlichen Raum, sind alles andere als einfach. Trotzdem war und ist meine vielseitige Tätigkeit, vom Krankenhaus über die geriatrische Rehabilitation bis zur Altenpflege, stets eine Herausforderung gewesen, der ich mich immer wieder neu gestellt habe, und bis heute eine erfüllende Aufgabe für mich."

Auch wenn er derzeit als Macher noch mittendrin im Geschehen ist und die letzte Etappe des großen Krankenhausumbaus mitgestaltet, kann er schon heute festhalten: "Den Wechsel von der Hardheimer Kämmerei zum Krankenhausverband habe ich nie bereut."

Sein designierter Nachfolger Lothar Beger geht nun den gleichen Schritt vom Rathaus ans Krankenhaus: "Die letzten 15 Jahre als Haupt- und Personalamtsleiter waren für mich überwiegend wertvolle und prägende Jahre mit vielen Projekten und Mitmenschen, die ich in positiver Erinnerung behalten werde."

Nun freue er sich auf diese neue berufliche Herausforderung an verantwortlicher Stelle im Krankenhausverband und die künftige Zusammenarbeit mit den Kommunen, die den Verband tragen, und allen, die sich immer wieder für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Einrichtungen des Verbandes einsetzen.

"Vielschichtige Zukunftsaufgaben liegen vor uns, die ich gerne in der Zusammenarbeit mit engagierten Mitarbeitern, Pflegekräften und Ärzten angehen will. Denn nur gemeinsam kann es gelingen, im immer schwieriger werdenden Gesundheitsbereich konkurrenzfähig zu bleiben und Lösungen für die kleinen und großen Probleme des Alltags zu finden", sagte Lothar Beger der RNZ.