Wertheim-Wartberg. (pol/mare) Der Feuerteufel von Wartberg hat wieder zugeschlagen: In einem Mehrfamilienhaus im Salon-de-Provence-Ring hat es erneut gebrannt.

In der Nacht auf Mittwoch meldete ein Mann nach Polizeiangaben gegen 0.10 Uhr eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude. In einem Kellerabteil war ein Schwelbrand ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer bis circa 0.50 Uhr löschen. Einige Gegenstände und Latten im Keller befindliche wurden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

In der Vergangenheit war es bereits mehrfach zu Bränden von Gebäuden im Umfeld des Salon-de-Provence-Rings gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gehen die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Polizei von Brandstiftung aus und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341/810 bei der Kriminalpolizei zu melden.