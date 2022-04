Wertheim. (pm) Nach zweijähriger Corona-Pause wird eine Tradition wieder aufgenommen: Am kommenden Wochenende, also eine Woche vor dem Fest, findet der Wertheimer Ostermarkt statt. Die Besucher erwartet am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr viel Bewährtes und manch Neues in der Stadt. Das kündigten Innenstadtmanager Christian Schlager und der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Bernd Maack, bei der Vorstellung des Programms an.

"Die Leute wollen wieder raus", zeigten sich beide überzeugt und verwiesen auf das "Streetfood"-Festival und den Mittelaltermarkt jüngst auf der Burg. Schlager und Maack setzen darauf, dass sich der Frühling zum Ostermarkt wieder von seiner besten Seite zeigen wird. Dann macht es bekanntlich viel mehr Spaß, an den rund 30 Ständen entlang zu schlendern, die im Mainvorland und in der Brückengasse aufgebaut werden.

Die Warenpalette, die dort präsentiert wird, ist vielfältig. Sie reicht von österlichem Schmuck und Holzspielzeug über handgearbeitete Socken und Babymützen, von Türschildern, Namensansteckern und Kuscheltieren bis hin zu Fellprodukten von Schaf und Lamm. Auch Essen und Getränke gibt es in vielfältiger Form. Noch größer wird das Angebot am Sonntag, denn dann haben Geschäfte und Läden in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Auf den Marktplatz und – das ist neu – auf die Burg locken am Sonntag wieder Oldtimer. Wer sein betagteres Gefährt noch präsentieren will, kann sich bei Bernd Maack (Tel. 09342/1806, E-Mail: staustufe@gmx.de) melden. Die Neu- und Gebrauchtwagenmesse fehlt dieses Jahr zwar im Programm, aber eine kleine Präsentation von Fahrzeugen wird es am Platz an der Stiftskirche geben.

Kein Ostermarkt ohne Osterhase: Er wird vor allem zur Freude der Kinder in der Altstadt unterwegs sein. An beiden Tagen finden die Mädchen und Jungen ihre selbst gebastelten und vom Osterhasen und seinen Helfern mit Leckereien gefüllten Osternester in den Schaufenstern der Innenstadt wieder. Außerdem verspricht Innenstadtmanager Schlager "den schönsten Osterbrunnen seit langer Zeit." Das Team von Blumenthal Floristik und von der Evangelischen Allianz wird den Marktbrunnen, der einen kronenförmigen Aufsatz erhält, ab Donnerstag schmücken.

Am Sonntag beginnt um 16 Uhr am Grafschaftsmuseum der Auftrieb der Burgziegen. Die Tourismusregion Wertheim bietet am Vormittag zwei E-Bike-Touren um die große Mainschleife und am Nachmittag zwei Stadtführungen an. Das Parken in der Innenstadt ist am Sonntag gebührenfrei.

Das Grafschaftsmuseum hat ebenso wie das Glasmuseum am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Grafschaftsmuseum bietet am Ostermarktwochenende freien Eintritt.