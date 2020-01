Wertheim. (pol/van) Zu einem Überfall ist es am frühen Sonntagmorgen zwischen 1 und 2 Uhr in einem Raum für Bankautomaten in der Bahnhofstraße gekommen, wie die Polizei berichtet.

Zwei Männer sollen hier auf ihren Zug gewartet haben, als zwei weitere, ein 36- und ein 23-Jähriger, den Raum betraten. Nach einem anfänglichen Gespräch soll die Stimmung gekippt sein: Der 36-Jährige soll nach Angaben der Beamten die Wartenden verbal eingeschüchtert und deren Alkohol gefordert haben. Sein 23-jähriger Begleiter versperrte die Tür und somit den Fluchtweg der beiden Opfer. Erst nachdem sie den eingeforderten Alkohol bekommen hatten, entfernten sich die Täter aus dem Automatenraum.

Eine alarmierte Polizeistreife nahm die alkoholisierten Männer wenig später fest. Beide sollen sich auch den Beamten gegenüber aggressiv und unkooperativ verhalten haben. Ein Alkoholtest zeigte bei Beiden einen Wert von über zwei Promille an.

Der 36-Jährige wurde unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Der Jüngere verblieb in Untersuchungshaft.