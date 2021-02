Hettingen. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ will diese Informationen liefern – und präsentiert daher eine kleine Serie, in deren Rahmen die weiterführenden Schulen vorgestellt werden. Heute stellen wir die Baulandschule in Hettingen mit Schulleiter Jochen Köpfle vor:

Was macht Ihre Schule so besonders?

Von zentraler Bedeutung ist eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den Wünschen und Vorstellungen der Schüler. In einem positiven Lernumfeld und durch regelmäßige, strukturierte Gespräche mit allen am Lernen Beteiligten, sollen den Schülern Perspektiven und Möglichkeiten in Bezug auf ihre Lebensplanung eröffnet werden.

Jochen Köpfle. Foto: Studio Respondek

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Das Fördern der Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik wird durch ein breit gefächertes sowie individuelles Lernangebot gewährleistet. In allen Fächern steht die Orientierung an lebensnahen und praktischen Sachverhalten im Mittelpunkt. Die Schüler sammeln Erfolge, Schwächen werden geschwächt, Stärken gestärkt.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Wir begleiten unsere Schüler eng auf dem Weg zum Wunschberuf. Eine ganzjährige Kooperation mit den beruflichen Schulen (ZGB/HWS) und die Zusammenarbeit mit regionalen Bildungspartnern sind wichtige Bausteine unseres Konzeptes. Medienkompetenz ist ein durchgängiges Prinzip. Die Schule ist digital auf dem aktuellen Technikstand.

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Schüler, die ihre Interessen und Fähigkeiten im praxisorientierten, lebensnahen Lernen entfalten. Die einzügige Sekundarstufe im Halbtagsbetrieb mit rund 90 Schülern bietet durch kleine Klassen eine überschaubare Schulgemeinschaft, in der man sich schnell wohlfühlt.

Baulandschule Hettingen (Grund- und Haupt- mit Werkrealschule)

> Kontakt: Ober den Fahrweg 19.

> Schulleiter: Jochen Köpfle.

> Schüler- und Lehrerzahl: 187 Schülerinnen und Schüler; 22 Lehrerinnen und Lehrer.

> Schulabschluss: Hauptschulabschluss nach Klasse 9, direkter Übergang in eine 10. Klasse der Werkrealschule/berufliche Schule, Erlangung "mittlerer Bildungsabschluss".

> Anmeldung: Mittwoch, 10. März 7.45 bis 16 Uhr; Donnerstag, 11. März 7.45 bis 13 Uhr – sowie nach Vereinbarung.

Aktuelle Informationen hierzu auch auf der Homepage (www.baulandschule-hettingen.com).