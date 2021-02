Hardheim. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ will diese Informationen liefern – und präsentiert daher eine kleine Serie, in deren Rahmen die weiterführenden Schulen vorgestellt werden. Am heutigen Freitag stellen wir den Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim mit Schulleiter Harald Mayer vor:

> Was macht Ihre Schule so besonders?

Im Jahr 2022 wird die Realschule Hardheim 70 Jahre alt. Immer wiederkehrendes Merkmal in all den Jahren ist das Bild einer sich stetig weiterentwickelnden Schule, in der Struktur von den getrennten Schularten Grundschule und Realschule zu den Schulen unter einem Dach im Walter-Hohmann-Schulzentrum, weiter zum Walter-Hohmann-Schulverbund aus Grund- und Realschule. Parallel zur strukturellen Entwicklung haben wir uns hin zur offenen Ganztagesschule entwickelt, mit dem sprachlichen Schwerpunkt bilingualer Unterricht, frei wählbar für alle Schüler und deren Eltern.

Hintergrund Walter-Hohmann-Schule Hardheim > Kontakt: Walter-Hohmann-Schulverbund aus Grund- und Realschule, Schulstraße 8 in 74736 Hardheim. [+] Lesen Sie mehr Walter-Hohmann-Schule Hardheim > Kontakt: Walter-Hohmann-Schulverbund aus Grund- und Realschule, Schulstraße 8 in 74736 Hardheim. > Schulleiter: Harald Mayer. > Schüler-/Lehrerzahl: Schülerzahl gesamt: 421 (davon 237 Realschule), 40 Lehrer. > Schulabschluss: Haupt- und Realschulabschluss. > Anmeldung: Mittwoch, 10. März von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr; Donnerstag, 11. März von 8 bis 12 Uhr. Persönlich oder online (Formulare können auf Wunsch zugesandt werden oder sind auf www.whs-hardheim.de abzurufen). (rnz)

> Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Im Fokus aller unserer schulischen Konzepte stehen Schülerinnen und Schüler. Fachinhalte, methodische Schritte und soziale Kompetenzen sind curricular für die einzelnen Fächer und Klassenstufen aufgelistet und werden so von den Kollegen gleichermaßen für den Unterricht aufbereitet und eingesetzt. Dazu gehören individuelle Lernformen wie auch kooperative. Auch in diesem unterrichtlichen Bereich sind wir in Methodik und Didaktik ständig dabei, neue Unterrichtsformen zu testen und dann bei Eignung auf unsere Schule zu übertragen. So arbeiten wir zum Beispiel eng mit der PH Heidelberg zusammen, zuletzt im naturwissenschaftlichen Bereich mit Professor Bauer in seinem Forschungsprojekt "Experimentieren".

> Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

> Fremdsprache: Bilingualer Unterricht Englisch in den Fächern Geografie, Sport, Bildende Kunst, Geschichte; Schüleraustausch mit Partnerstadt Suippes Collège Louis Pasteur; Sprachreisen nach England für Klassen 8/9.

> Sport: Jugend trainiert für Olympia: ausgezeichnete Ergebnisse unserer Schüler in vielen Sportarten auf Kreis- bis RP-Ebene; Sportabzeichen, Sport-AGs.

> Mediation: Programm "Zoff-Angels"

> Kooperationen mit Förderverein, Arnold-Hollerbach-Stiftung, Gemeinde, Schule/Wirtschaft: Firma Eirich, Firma Grammer: Lehrstellenbörse, Schule/Verein: mit allen Abteilungen des TV Hardheim, Tennis-Club Hardheim, Musikschule Hardheim, Pflegeheime, Krankenhaus Hardheim und Gesundheitstage.

> Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Wir heißen alle Schülerinnen und Schüler gerne willkommen, die unsere angebotenen Abschlüsse, Hauptschulabschluss und Mittlere Reife, mit den individuellen bestmöglichen Ergebnissen anstreben. Unser Ziel ist es, dass unsere Abschlussschüler dann Kompetenzen und Fähigkeiten an unserer Schule erworben haben, die sie in der beruflichen Ausbildung oder auf weiterführenden Schulen benötigen und sie in die Lage versetzen, weiter an ihrer persönlichen Entwicklung arbeiten zu können.