Die Schule am Limes in Osterburken bietet hervorragende Rahmenbedingungen für verschiedene Begabungs- und Lernniveaus. Foto: Schule am Limes

Ahorn. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ will diese Informationen liefern. Heute stellen wir die Schule am Limes, Grund- und Werkrealschule, mit Schulleiter Bernhard Klenk vor:

Was macht Ihre Schule so besonders?

Wir sind eine leistungsorientierte Schule, die je nach individuellen Voraussetzungen den Haupt-, den Realschulabschluss oder den Zugang zur gymnasialen Oberstufe bietet. Mittelpunkt unseres Bemühens ist das einzelne Kind, das die Schule mit ihrer familiären Atmosphäre als Lernort und Lebensraum erfährt.

Schulleiter der Schule am Limes Bernhard Klenk. Foto: RNZ

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Bewährte Bausteine unseres Konzeptes: herkömmliche und innovative Unterrichtsmethoden, intensives Begleiten durch Lerncoaching, Persönlichkeitsentwicklung, Wertschätzung und Vorbereitung der Jugendlichen auf die digitale Zukunft (ab dem Schuljahr 21/22 startet die Lerngruppe 5 als Tabletklasse).

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Über 20 regionale Bildungspartner, Kooperation mit der Arbeitsagentur, Sportvereinen und der Musikschule Bauland, Präventionsveranstaltungen mit Polizei und Respektcoachs, Leseförderung durch Autorenlesungen, ab Klasse 8 Wahl zwischen naturwissenschaftlich-technischem und Kunstprofil.

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Grundsätzlich sind uns alle Kinder herzlich willkommen, unabhängig von der Grundschulempfehlung. Durch die gute Durchmischung unseres Kollegiums mit Sekundarstufen-, Haupt-, Realschul- und Gymnasiallehrkräften bieten wir ideale Rahmenbedingungen für verschiedene Begabungs- und Lernniveaus.

> Kontakt: Schule am Limes, Galgensteige 15, 74706 Osterburken, Tel. 06291/41690, www.schule-am-limes-osterburken.de

> Schulleiter: Berhard Klenk

> Schülerzahl: 370

> Schulabschluss: Hauptschulabschluss und/oder Realschulabschluss.

> Anmeldung: 10. und 11. März, von 8 bis 17 Uhr. Es wird gebeten, vorher telefonisch Termine zu vereinbaren.