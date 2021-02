Die Abt-Bessel-Realschule in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Schüler, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, und deren Eltern brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ will diese Informationen liefern – und stellt daher die weiterführenden Schulen vor. Es antwortet für die Abt-Bessel-Realschule Schulleiterin Monika Schwarz.

Was macht Ihre Schule so besonders?

In der Schulgemeinschaft der Abt-Bessel-Realschule legen wir besonderen Wert auf das soziale Miteinander. Wir nehmen unsere Schüler an die Hand, begleiten, fördern, fordern und bereiten sie zielstrebig auf die mittlere Reife vor.

Monika Schwarz. Foto: privat

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Fördern und Fordern in den Hauptfächern durch Tandemstunden (zwei Lehrkräfte in der Klasse); abwechslungsreiche Methodenvielfalt im Präsenzunterricht; ausgereiftes Fernlernkonzept basierend auf Microsoft "Teams"; gezielte Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen durch zusätzliche Fachstunden als Option; Schülerinnen und Schüler sind füreinander da und unterstützen sich gegenseitig z. B. in der Hausaufgabenbetreuung, als Starkmacher-Schüler oder als Schülermedienmentoren.

Außerdem findet in Klassenstufe 5 und 6 (Orientierungsstufe) Unterricht und Leistungsmessung ausschließlich auf dem mittleren Niveau (Realschulniveau) statt. Ab Klassenstufe 7 ist ein Wechsel auf das G-Niveau möglich, so dass als Sicherheitsnetz auch die Hauptschulabschlussprüfung am Ende der 9. Klasse möglich ist, wenn die Anforderungen auf dem M-Niveau nicht mehr erfüllt werden können.

Hintergrund Abt-Bessel-Realschule Buchen > Kontakt: Dr.-Fritz-Schmitt-Ring 1, 74722 Buchen, Tel. 06281/1260, E-Mail: sekretariat@realschule-buchen.de, Homepage: [+] Lesen Sie mehr Abt-Bessel-Realschule Buchen > Kontakt: Dr.-Fritz-Schmitt-Ring 1, 74722 Buchen, Tel. 06281/1260, E-Mail: sekretariat@realschule-buchen.de, Homepage: www.realschule-buchen.de > Schulleitung: Realschulrektorin Monika Schwarz und Realschulkonrektor Magnus Brünner > Schülerzahl: 550 > Lehrerzahl: 47 > Schulabschluss: mittlere Reife (Hauptschulabschluss nach Klasse 9 möglich) > Anmeldung: 10. und 11. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Auf der Homepage sind alle Formulare für die Anmeldung hinterlegt und können ausgedruckt und bereits ausgefüllt werden. Für die Anmeldung wird außerdem benötigt: die Blätter 3 und 4, welche die abgebende Grundschule ausgibt; Nachweis der Masernschutzimpfung; eventuell Passbild für die Beantragung eines MAXX-Tickets.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Austausch mit Partnerschule in Autun (Frankreich), Studienfahrt nach England, Big-Band und Chor, Kletter-AG in Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein Sektion Buchen, Nepal-AG und Schülerfirma Namaste Nepal sAG, AGs für besonders Begabte: Robotik- und Geopark-AG, Wintersporttag, Projekttage, Mediennutzung – Prävention in Zusammenarbeit mit der Polizei, Kooperation mit Bürgernetzwerk Buchen e.V., mehrere Bildungspartnerschaften, Berufsorientierungstag, gemeinsame Sportangebote mit dem BGB, intensiver Kontakt zu weiterführenden beruflichen Schulen und beruflichen Gymnasien.

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Kinder und Jugendliche, die mit Aufrichtigkeit und Ausdauer (siehe Leitbild der ABR) ihr Ziel mittlere Reife erreichen möchten und/oder die Abt-Bessel-Realschule als erste Etappe zum höheren Bildungsabschluss absolvieren möchten. Dazu braucht es Lern- und Leistungsbereitschaft.