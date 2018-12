Walldürn. (chh) Wahrlich nicht vom Wettergott verwöhnt waren die Besucher des Walldürner Weihnachtsmarkts am vergangenen Wochenende. Diejenigen, welche sich dennoch Wind und Regen aussetzten, bewiesen dafür aber Unerschrockenheit beim Blick auf widrige äußere Umstände und den festen Vorsatz, der Feststimmung den Vorrang vor allem anderen zu geben. Dass Walldürn und Umgebung den Weihnachtsmarkt als interessanten Anlaufpunkt im Jahresterminkalender notiert hat, zeigte sich beispielsweise sonntags am sehr gut besuchten Konzert der Musikschule in der Wallfahrtsbasilika.

"Weihnachtszauber rund um die Basilika" in Walldürn































Von Freitagabend bis Sonntagabend war alles Menschenmögliche für den "Weihnachtszauber an der Basilika" bereitet. Vor deren malerischen Kulisse kamen trotz des Wetters immer wieder mal vorweihnachtliches Flair und stimmungsvoller Glanz zum Vorschein. Im Pfarrhof und entlang der Basilika waren festlich geschmückte Hütten aufgebaut, wo Händler allerlei weihnachtliche Waren zum Verkauf anboten. Neben Geschenkideen kamen die unterschiedlichsten kulinarischen Angebote hinzu. Sie reichten von gebrannten Mandeln, Lebkuchen, Stollen, Suppen, herzhafter Bratwurst, Feuerzangenbowle und verschiedenen Sorten Glühwein (der Renner) bis hin zu Kinderpunsch und heißer Schokolade.

Der gewünschte Zauber entfaltete in den Phasen, die auch für nicht zu 100 Prozent wetterfeste Besucher geeignet waren, seine Wirkung. Das kulinarische und Produktangebot der zahlreichen Stände wurde von der Bevölkerung genau begutachtet und auch in Anspruch genommen. Immerhin bot das Rahmenprogramm allen Interessierten ein Dach über dem Kopf - sei es ein Abstecher ins Elfenbeinmuseum, die Ausstellung "Dürmer Faschenaacht" im Reil’schen Haus oder das "Haus der Bahngeschichte".

Noch vor der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarkts durch Bürgermeister Markus Günther und Stadtpfarrer Josef Bregula am Freitag bot das Kindertheaterstück "Kasperle und Seppel zaubern ein Weihnachtsfest" im Pfarrheim Anlass zur Vorfreude. Dort trat am Samstag auch ein Ensemble der Musikschule auf, am Sonntag gefolgt von einer Weihnachtsaufführung der Grundschule - jeweils vor gut gefüllten Besuchertischen.

Höhepunkt für die Kleinsten war natürlich der Besuch von Nikolaus und Weihnachtsengel, wobei samstags sogar noch eine Stadtführung mit dabei war. Für die musikalische Untermalung des Marktbetriebs sorgten eine ganze Reihe von Formationen, wobei die Odenwälder Trachtenkapelle mit ihrem Platzkonzert am Freitagabend den Anfang machte. Tags darauf wurde in der Basilika, nach einem Vorabendgottesdienst, ein weihnachtliches Orgelkonzert mit Flöte aufgeführt. Direkt danach folgte die Feuershow auf dem Wallfahrtsplatz mit anschließender "Rock-Christmas".

Am Sonntag spielte zunächst die Musikkapelle Altheim auf, zwei Stunden später zeigten die Eleven der Musikschule ihr Können beim Adventskonzert in der Basilika. Phasenweise in Schwung kamen das Ponyreiten, das traditionelle Kinderkarussell und der Weihnachtsbaumverkauf des DRK. Bleibt zu wünschen, dass die Organisatoren (Stadtmarketingverein, Pfarrei St. Georg, Stadt Walldürn) und die Besucher im kommenden Jahr mit einer günstiger gesinnten Witterung rechnen dürfen.