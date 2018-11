Buchen. (ahn) Wer sich für Weihnachten in Stimmung bringen will, hat dazu auf dem Weihnachtsmarkt der Seitenbacher Erlebniswelt die Möglichkeit. In der Siemensstraße 8 in Buchen kann man bis einschließlich Mittwoch die vorweihnachtliche Zeit bei Glühwein, Stockbrot, Waffeln oder Currywurst genießen. Der Weihnachtsmarkt hat täglich durchgehend von 9 bis 20 Uhr geöffnet. In dem gemütlichen Ambiente kann man sich auch noch das eine oder andere Geschenk besorgen.

Am Donnerstagabend, an dem unser Foto entstand, fand eine Irish-Night mit dem Alleinunterhalter Joe Ginnane statt, zu der circa 1000 Besucher kamen.